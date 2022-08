En raison de la pandémie de COVID-19, un sacré paquet d’échéances internationales ont dû être repoussées, et le lot de conséquences à moyen terme qui vont avec. Parmi elles, l’EuroBasket est une victime collatérale, qui va finalement reprendre ses droits cette année. L’occasion de revenir sur les raisons qui font que l’on parle de l’EuroBasket « 2021 » alors qu’on est en 2022.

Non, rassurez-vous : vous n’êtes pas fous. Oui nous sommes en 2022, et oui c’est bien l’EuroBasket 2021 qui va débuter au mois de septembre. Dis comme ça, c’est sûr que ça peut paraître complètement con, mais sachez que tout cela est en fait parfaitement normal. Pour le comprendre, on vous propose donc de reprendre les bases. Dans le cas du basketball FIBA, les principales échéances internationales sont réparties en trois grosses compétitions : un championnat d’Europe, une Coupe du Monde et des Jeux Olympiques. Depuis toujours, la CdM et les JO s’organisent tous les quatre ans. Toutefois, dans le cadre de l’Euro, c’est en 2017 que nous sommes passés à cette périodicité, la compétition se déroulant tous les deux ans auparavant. Pour être plus précis, voilà donc comment les choses devaient se passer à partir de 2019, lorsque tout allait pour le mieux dans nos vies de fans de la balle orange : Coupe du Monde en 2019, JO en 2020, EuroBasket en 2021, Coupe du Monde en 2023, JO en 2024, EuroBasket en 2025 etc… Tout était parfaitement calé pour qu’aucune compétition n’empiète sur l’autre. Mais ça, c’était avant.

Les Jeux olympiques de Tokyo prévus initialement en 2020 ont été reportés "au plus tard à l'été 2021" en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé le CIO.

Depuis la 1ère édition en 1896, il s'agit du premier report des JO en dehors d'une période de guerre. #JO2020 #AFP pic.twitter.com/QrxAaFayLK — Agence France-Presse (@afpfr) March 24, 2020

Avant quoi ? Avant l’arrivée de ce foutu COVID-19 qui va totalement chambouler ce planning, en tout cas pour les hommes. Impossibles à réaliser en raison de la pandémie, les Jeux ne sont pas pour autant annulés, mais simplement reportés à l’année suivante. Problème : l’été 2021 est censé être celui de l’Euro de basketball. Bon, vous vous doutez bien que notre cher championnat européen ne fait pas le poids face au mastodonte olympique et une décision claire et nette va alors être prise : en raison de l’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, l’EuroBasket prévu cette année-là est lui-même repoussé à l’année suivante, soit 2022. C’est bon ? Vous nous suivez toujours ? Ok, alors on reprend. Une fois l’annonce faite, il faut donc déjà réfléchir à l’après et si les quatre ans d’écart entre chaque Euro doivent toujours être respectés. La réponse ? Non. Comme les JO de Paris sont maintenus en 2024, toutes les autres compétitions sont également maintenues aux années initialement prévues. Le prochain Euro aura bien lieu en 2025 et non pas en 2026. Et comme la périodicité doit rester inchangée, on parle donc toujours de l’EuroBasket « 2021 », même si ce dernier est en réalité organisé un an plus tard. Bon, forcément, un tel choix a encore une fois des conséquences, et les Français les subissent actuellement de plein fouet.

🚨🚨 Officiel : l’EuroBasket 2021 messieurs est décalé en 2022. Pas vraiment une surprise… En revanche pour les filles, le championnat d’Europe est maintenu en 2021, en juin, avant les Jeux de Tokyo. 🏀 https://t.co/K0yTvzfKIc — Christophe Remise (@CRemise77) April 9, 2020

Pas d’EuroBasket, pas de Coupe du Monde, pas de Jeux Olympiques… mais bordel à quoi devait initialement servir l’été 2022 en matière d’échéances internationales alors ? Eh bien tout simplement à réaliser les phases de qualifications pour la CdM 2023. En temps normal, ce n’est pas grand-chose. Mais avec l’arrivée surprise de l’Euro en septembre, ces matchs ont un impact clair sur l’Équipe de France et les autres formations européennes concernées. À quelques jours du début de la compétition et alors qu’ils viennent déjà d’enchaîner quatre rencontres de préparation, les Bleus sont obligés d’affronter la République Tchèque (ce soir) et la Bosnie-Herzégovine (27 août) dans le cadre de ces qualifs. Le genre de matchs à ne pas perdre, et qui te poussent à prendre des risques au moment où tu devrais le moins. Vincent Collet avait d’ailleurs rouspété à ce sujet, même s’il comprenait la difficulté de faire autrement. Car oui, même si tout cela est très relou, on se demande vraiment comment il aurait été possible de faire différemment, sachant qu’il faut aussi prendre en compte les calendriers d’un paquet de championnats, dont la NBA, pour organiser les compétitions au bon moment. On fera le bilan de cet été un peu spécial une fois l’Euro passé, mais d’ici là on croise les doigts pour que cet immense bouleversement dans l’organisation des échéances internationales soit définitivement derrière nous. Car oui, dès le 18 septembre, normalement, on pourra enfin parler d’un VRAI retour à la normale.

Petit résumé rapide pour le fond de la classe : si l’EuroBasket porte toujours la mention « 2021 », c’est car ce dernier devait initialement être organisé l’an passé. La raison de son décalage en 2022 ? Le fait que les Jeux Olympiques de Tokyo, eux-mêmes repoussés à cause de la pandémie, se soient finalement déroulés à sa place l’été dernier. Finalement, on se dit que tout ça était peut-être un mal pour un bien vu comme l’été 2021 était déjà extrêmement chargé.