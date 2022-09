Journée pleine de surprises mais également de tension entre Cologne et Tbilisi. Des upsets de partout et un potentiel pugilat entre Furkan Korkmaz et les Géorgiens ? On ne s’y attendait pas forcément, mais ce quatrième jour de l’Euro fut… haut en couleur. On débriefe !

Les résultats du jour

Les Groupes A et B étaient concernés par cette quatrième journée de l’EuroBasket, et chacun a d’ailleurs disputé aujourd’hui son troisième match depuis jeudi, un bon rythme bien NBA bien comme on aime.

Dans le Groupe A ? Furkan Korkmaz et le coach Ergin Ataman ont chacun pris leur disqualifiante et Sandro Mamukelashvili a sorti la brouette en fin de match pour offrir à la Géorgie une win ESSENTIELLE face à une Turquie moins dans le besoin et qui a donc fait les siens sur le parquet, de besoins. A noter que suite à ce match Furkan Korkmaz aurait été violemment pris à partie (les Turcs menaceraient même de quitter l’Euro), à l’heure de ces lignes on ne sait ni comment ni par qui ni si c’est vrai, mais probablement que l’on devrait reparler de tout ça très vite… Le Montenegro a géré les Bulgares d’un Vezenkiv toujours aussi bouillasse, et dans le dernier match les Espagnols ont fait la sieste face à la Belgique au point de perdre de dix points contre des mecs qui s’appellent Emmanuel et Pierre-Antoine. On schématise un peu évidemment, mais ce qu’on peut dire c’est que dans ce Groupe A… bah tout reste à faire avant les deux derniers matchs mardi et mercredi, avec quatre équipes (Espagne, Turquie, Montenegro et Belgique) à 2-1, et celle-là on ne l’avait pas vue venir.

Furkan Korkmaz is getting into it with a Georgian player: Fans are throwing cups onto the court. Not good. pic.twitter.com/ZevYsUlarm — Sergen Hasan Kumaş (@sergenkumas) September 4, 2022

Pour le Groupe B on a vécu une après-midi incroyable à Cologne, avec tout d’abord une victoire après prolongation des Allemands face à la Lituanie. Jonas Valanciunas a été énorme mais les Lituaniens sont à 0-3 et donc dans les cordes, Franz Wagner a été phénoménal et l’Allemagne pointe à 3-0 et se dirige lentement vers l’une des deux premières places de la poule. La suite ? Les Bosniens qui ont fait tomber les quasi-invincibles Slovènes, Luka Doncic n’avait d’ailleurs jamais perdu un match dans un Euro, et Dzanan Musa et ses copaings refont donc surface dans la course au Top 4 et en très bonne position. Pour finir et sans trop de surprises mais non sans mal, nos Français ont enchainé en tapant des Hongrois qui auraient clairement mérité de nous battre, se positionnant de ce fait à la deuxième place du groupe à égalité avec le FC Doncic et l’AS Nurkic. Spoiler, il faudra éviter de jouer un match sur deux si les Bleus veulent ambitionner ne serait-ce qu’un quart de finale sur cet Euro. Voilà c’est dit, on est remontés comme des pendules didon.

Les classements

Le programme de demain