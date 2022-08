On se rapproche du coup de feu et il est désormais l’heure de vous présenter chacun des groupes constituant cet EuroBasket 2022. Nous sommes des humains pourvus de logique alors on termine avec le Groupe D, le groupe de la Serbie, des Serbes qui n’ont pas intérêt de se plaindre au vu de la supposée faible concurrence qui leur sera servie.

Le programme (matchs à la Prague Arena)

2 septembre (14h) : Israël – Finlande

Israël – Finlande 2 septembre (17h30) : Pologne – République Tchèque

Pologne – République Tchèque 2 septembre (21h) : Serbie – Pays-Bas

3 septembre (14h) : Finlande – Pologne

Finlande – Pologne 3 septembre (17h30) : République Tchèque – Serbie

République Tchèque – Serbie 3 septembre (21h) : Pays-Bas – Israël

5 septembre (14h) : Pologne – Israël

Pologne – Israël 5 septembre (17h30) : République Tchèque – Pays-Bas

République Tchèque – Pays-Bas 5 septembre (21h) : Serbie – Finlande

6 septembre (14h) : Pays-Bas – Pologne

Pays-Bas – Pologne 6 septembre (17h30) : Finlande – République Tchèque

Finlande – République Tchèque 6 septembre (21h) : Israël – Serbie

8 septembre (14h) : Finlande – Pays-Bas

Finlande – Pays-Bas 8 septembre (17h30) : République Tchèque – Israël

République Tchèque – Israël 8 septembre (21h) : Serbie – Pologne

Les rosters

République Tchèque : Patrik Auda, Ondrej Balvin, Jaromir Bohacik, Vojtech Hruban, David Jelinek, Vit Krejci, Martin Kriz, Tomas Kyzlink, Lukas Palyza, Martin Peterka, Viktor Pulpan, Ondrej Sehnal, Jan Vesely, Tomas Vyoral, Tomas Satoransky ?

Finlande : Shawn Huff, Mikael Jantunen, Henri Kantonen, Petteri Koponen, Miro Little, Alexander Madsen, Lauri Markkanen, Edon Maxhuni, Topias Palmi, Sasu Salin, Ilari Seppala, Elias Valtonen

Israël : Deni Avdija, Tamir Blatt, Gabriel Chachashvili, Jake Cohen, John DiBartolomeo, Noam Dovrat, Tomer Ginat, Nimrod Levi, Yam Madar, Gal Mekel, Rafael Menco, Niv Misgav, Guy Pnini, Roman Sorkin, Bar Timor, Idan Zalmanson, Yiftach Ziv, Yovel Zoosman

Pays-Bas : Worthy De Jong, Kai Edwards, Yannick Franke, Matt Haarms, Shane Hammink, Mohamed Kherrazi, Charlon Kloof, Jito Kok, Malevy Leons, Rienk Mast, Quinten Post, Olaf Schaftenaar, Roeland Schaftenaar, Luuk Van Bree, Keye Van Der Vuurst De Vries, Dylan Van Eyck, Boy Van Vliet, Marijn Ververs, Leon Williams

Serbie : Nemanja Bjelica, Dejan Davidovac, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Marko Jagodic-Kuridza, Ognjen Jaramaz, Nikola Jokic, Nikola Kalinic, Balsa Koprivica, Vladimir Lucic, Vanja Marinkovic, Vasilije Micic, Nikola Milutinov, Nemanja Nedovic, Filip Petrusev, Dusan Ristic, Borisa Simanic

Pologne : Aleksander Balcerowski, Aaron Cel, Jakub Coulibaly, Aleksander Dziewa, Jakub Garbacz, Lukasz Kolenda, Michal Kolenda, Michal Michalak, Dominik Olejniczak, Mateusz Ponitka, Jakub Schenk, AJ Slaughter, Jeremy Sochan, Michal Sokolowski, Jaroslaw Zyskowski

Les principales têtes d’affiche

Quelques cracks mine de rien dans ce Groupe D, avec en tête de proue évidente les stars de la sélection serbe. Comment ne pas évoquer, évidemment, le double MVP NBA en titre Nikola Jokic, qui sera une fois de plus le leader des Plavi et qui voudra cette fois-ci prouver qu’il peut dominer à l’échelon européen comme il le fait avec les Nuggets. Décevants lors de la dernière Coupe du Monde et non-qualifiés à Tokyo, les Serbes compteront cette année sur le Joker donc, mais également sur des valeurs sûres comme Nemanja Bjelica, les deux Ognen, Dobric et Jaramaz, Vasilije Micic, Vladimir Lucic ou encore le sniper Nikola Kalinic. Un épouvantail qui croisera néanmoins quelques blases connus du grand public mais pour la plupart un peu isolés sur cet Euro. On pense à Jan Vesely, qui devra se défoncer en l’absence côté tchèque de Tomas Satoransky, on pense à Lauri Markkanen qui a aura un gros coup à jouer avec une équipe de Finlande toujours dangereuse, ou encore à Gal Mekel, Guy Pnini et surtout Deni Avdija et Yam Madar pour Israël. Les Polonais compteront pour leur part, une fois de plus, sur le meneur AJ Slaughter et sur le leader Ponitka, lequel a tout de même réussi l’exploit de faire virer son frère de la sélection, famille, famille. Enfin, si vous êtes fans de basket hollandais on vous propose de passer votre tour car ce n’est pas notre cas.

Les prédictions maison

On va être très clair, tout autre résultat qu’un cinq sur cinq pour les Serbes sera considéré comme une énorme surprise. Derrière ? Tout est ouvert comme un premier jour des soldes. Les Polonais ont un vrai background collectif mais l’écart est infime dans cette poule, Israël peut surprendre grâce à un bel alliage de jeunesse et d’expérience, et les Tchèques ont une belle tronche de dindons de la farce, même à domicile, du fait de l’absence de leur leader, malgré deux dernières compétitions internationales solides. Pour les Pays-Bas ? Il s’agira surtout de prendre de l’expérience en évitant de prendre trop de branlées. Allez, on se mouille ? Dans l’ordre : Serbie, Finlande, Israël, République Tchèque, Pologne, Pays-Bas.

Des Serbes seuls au monde, favoris d’un Groupe représentant l’exact contraire d’un « groupe de la mort ». Le Groupe D qui croisera avec celui de la Grèce, de l’Italie et de la Croatie en quarts, alors que les Serbes pourraient se retrouver en quarts face au deuxième du Groupe A (Espagne ou Turquie). Bref, autant prendre ces premiers matchs avec sérieux, car la ballade de santé ne durera pas.