L’EuroBasket commence demain, c’est donc revue d’effectif obligatoire afin de vous présenter chacun des douze Bleus qui tenteront de monter le 18 septembre sur le toit de l’Europe, neuf ans après Ljubljana. Après les derniers choix réalisés par le sélectionneur Vincent Collet, on connaît désormais la liste définitive des joueurs qui représenteront l’Équipe de France à l’EuroBasket 2022. Parmi eux le dernier de la liste, incertain jusqu’à la dernière minute : le (très) grand Moustapha Fall.

Nom : Fall

Prénom : Moustapha

Age : 30 ans

Taille : 2m18

Poids : 124 kilos

Poste : Pivot

Surnom : Mous’, Moustaphall (non)

Sur le CV : Poitiers, Monaco, Antibes, Chalon, Sakarya, Krasnodar, Ankara, ASVEL et actuellement Olympiakos

Palmarès en EDF : une médaille d’argent aux Jeux Olympiques 2021

Eh bien le voilà, le dernier joueur de la liste de Vincent Collet. Longtemps incertain en raison d’une blessure à la cuisse, Moustapha Fall sera finalement prêt à temps. Le géant remplace Mam Jaiteh dans le groupe, et la France retrouve un pivot au style bien différent de ce qu’elle connaît déjà. Monstre de puissance, l’intérieur est un super joueur dos au panier et son profil est très complémentaire à ceux de Rudy Gobert et Vincent Poirier. Une bonne nouvelle pour nos Bleus et pour Mous’ qui avait déjà dû déclarer forfait lors du dernier Euro, gêné par les séquelles d’une entorse au pied gauche. Désormais et à 30 ans balais, le joueur de l’Olympiakos a l’occasion d’aller chercher une deuxième médaille en sélection, juste après celle glanée au terme de la formidable épopée Tricolore lors des derniers JO. Mais d’ailleurs, comment en est-il arrivé jusque là, Moustapha ?

Géant, colosse ou titan, choisissez le qualificatif qui vous convient, toujours est-il que Moustapha Fall est un sacré bestiau. Avec ses 2m18 et ses 124 kilos bien tassés, le Bleu fait partie des plus grands intérieurs du circuit européen. Pour lui, tout commence du côté de Poitiers, où il effectue ses premières années dans le monde professionnel. D’abord en Pro A, puis en Pro B, puisque l’équipe est reléguée en 2013. C’est d’ailleurs dans ce championnat que Mous fait ses classes, avec le PB86 donc et ensuite Monaco, où le pivot s’engage pour la saison 2014-2015. L’aventure monégasque ne durera pas, puisqu’après une année et un titre de champion de Pro B, Fall signe avec Antibes, dans l’élite du basket français. Les choses sérieuses commencent et l’intérieur progresse à vue d’œil. De 6 points de moyenne, il passe à 11 et devient un pivot respecté dans les raquettes de Pro A. Une progression linéaire donc, jusqu’à la saison 2016-2017, durant laquelle Mous écrabouille tout sur son passage. Désormais joueur pour Chalon, le géant est élu défenseur de l’année, meilleur rebondeur, meilleur contreur et pour couronner le tout, les Chalonnais sont sacrés champions de Pro A et vont jusqu’en finale de Coupe d’Europe. Vous l’aurez compris, tout roule dans la vie de l’intérieur à ce moment-là.

Ne jamais se mettre sur le chemin de Moustapha Fall 😤 #TeamFranceBasket | @moustaphafall15 pic.twitter.com/8r0yuhmfcs — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) January 28, 2022

Au sommet de son art, Moustapha Fall est même appelé avec les Bleus pour disputer l’Euro 2017. Malheureusement, le bonhomme n’est toujours pas remis d’une entorse au pied, et ne pourra finalement pas y prendre part. Après une saison à Chalon, Mous s’envole pour de nouvelles aventures, cette fois avec Sakarya, du côté de la Turquie. Vous connaissez le garçon, pas question de s’éterniser, et après un exercice correct le pivot file en Russie et s’engage avec Krasnodar. Et hop, bis repetita, un petit tour et puis s’en va. Tout ce joli voyage nous amène donc à la saison 2020-2021, durant laquelle l’international français évoluait sous les couleurs de l’ASVEL. Un passage chez TP réussi, puisque MF rajoute quelques lignes à son palmarès. À nouveau champion de Pro A, à nouveau défenseur de l’année et vainqueur d’une finale de Coupe de France dont il est élu MVP. Après une saison bien aboutie, le double DPOY signe en Grèce à l’Olympiakos, avec qui il a récemment prolongé jusqu’en 2025. Moustapha Fall est un globe-trotter, et ses aventures lui auront permis de vivre quelques moments formidables. On pense évidemment tout de suite à ce parcours incroyable avec les Bleus lors des derniers J.O. Une épopée magnifique, couronnée d’une médaille d’argent, la seule de la carrière internationale de Moustapha. Avec son profil de pivot défenseur mais très fort dos au panier, Fall a toutes les cartes en mains pour espérer un bel Euro. Point de fixation favori des Bleus, l’intérieur de l’Olympiakos devrait avoir quelques minutes dans la compétition, histoire de soulager Vince et Rudy grâce à son profil si différent.

Moustapha Fall était à deux doigts de casser la planche là 😤

#TeamFranceBasket | @moustaphafall15 pic.twitter.com/tjYV5xuH2l — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) March 18, 2022

On y est enfin ! Plus qu’une petite journée à attendre, et l’Euro sera lancé. L’occasion de voir nos Bleus et Moustapha Fall en action. En espérant un parcours aussi passionnant que celui des derniers Jeux Olympiques, avec cette fois l’or au bout ?