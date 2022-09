Parmi les sports qui provoquent le plus de montagnes russes émotionnelles dans une seule et même rencontre, le basket est très bien placé, pour ne pas dire tout en haut. Nouvelle preuve ce samedi avec ce France – Turquie où on avait l’impression d’être bourré tellement il s’est passé n’importe quoi n’importe quand. Même Vincent Collet n’avait jamais vécu ça en tant que coach des Bleus.

« C’est probablement le scénario le plus dingue de ma carrière de sélectionneur. » Voici comment Vincent Collet a résumé le huitième de finale de l’Euro entre son Équipe de France et la Turquie. Venant d’un homme de quasiment 60 ans et qui a vécu d’innombrables émotions – certaines magnifiques et d’autres très douloureuses – depuis qu’il est arrivé sur le banc des Bleus en 2009, ça veut quand même dire quelque chose. Le scénario était d’ailleurs tellement dingue qu’il a fait bugger le cerveau de Vincent dans les dernières secondes du quatrième quart-temps, où le coach bleu-blanc-rouge pensait que l’EDF menait de deux points alors que le score était de 77-77. « J’étais persuadé qu’on avait gagné, j’avais juste cinq minutes d’avance. »

Voilà le genre de match qu’était ce France – Turquie. Un match où l’on s’y perd tellement il n’a aucun sens. Il y a d’abord l’entame hyper focus des Bleus où l’on se dit qu’on va enfin vivre un match tranquille. Mais ensuite, les Turcs commencent à enchaîner les ficelles alors qu’ils n’arrivaient même pas à jeter un caillou dans l’océan pendant les 15 premières minutes, premier signe d’une rencontre pouvant potentiellement partir en cacahuète. Et puis, et puis, il y a évidemment ce troisième quart-temps complètement WTF, où les Bleus jouent à tout sauf au basket pendant que la Turquie sort le lance-flamme sous l’impulsion notamment du « Kevin Durant turc » (pas du tout) Bugrahan Tuncer. Un quart-temps dans lequel l’EDF ressemble à une équipe complètement éclatée le dimanche matin (3/17 au tir, 5 turnovers) après une soirée très arrosée. Toi aussi tu connais. 22-6 pour la Turquie en dix minutes, aucune vanne.

Jcrois j’ai perdu 8 kilos et déjà Jsuis pas épais, t’ajoutes à ça 10 ans d’espérance de vie perdue et une corde vocale… C’EST ÇA DE SOUTENIR L’ÉQUIPE DE FRANCE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 10, 2022

Derrière les Bleus réapprennent à mettre un pied devant l’autre pour revenir dans le match, mais on est clairement pas au bout de nos surprises. Vous aimez les ascenseurs émotionnels ? Vous allez être servis. Entre Evan Fournier qui envoie une passe au quatrième rang des tribunes et Sehmus Hazer qui croit pouvoir mettre un lay-up en pénétration face à Rudy Gobert, on assiste à un festival de… bourdes. À +1 avec une minute à jouer, Vavane fait en plus faute sur Furkan Korkmaz à 3-points alors que ce dernier n’était même pas encore en position de shooter, peu importe pour les arbitres ça fait trois lancers et +2 pour la Turquie. Ça commence à sentir mauvais, et ça pue carrément quand Vavane oublie qu’il y a des lignes sur un terrain de basket et que les arbitres offrent une faute antisportive à Cedi Osman. « L’arbitrage est au niveau du match » balance même un membre de la rédac, vous interprétez ça comme vous voulez.

La suite, c’est Osman qui choke sur la ligne avec un magnifique 0/2, les Bleus qui récupèrent la gonfle on ne sait pas trop comment sur la remise en jeu qui suit, et Rudy Gobert qui enfile le costume du sauveur pour arracher la prolongation sur une claquette dunk de folie. On ne va pas vous refaire le play-by-play de l’overtime, vous l’avez vécu comme nous et sinon y’a un joli recap juste ici pour revivre chaque émotion, mais c’est spécifiquement grâce au chantier énorme de Rudy que les Bleus parviennent finalement à prendre les commandes, avant que Terry Tarpey ne se transforme officiellement en héros national.

Ce France – Turquie restera clairement dans les mémoires, que ce soit celle de Vincent Collet ou celle de tous les fans français comme turcs qui ont vécu ce match en live. Par pour son niveau évidemment parce qu’on a failli dégueuler notre repas de midi devant le troisième quart-temps des Bleus, mais pour son scénario de folie. Un scénario qui a finalement souri à l’Équipe de France même si on ne sait pas trop comment.

Source déclarations : @TheoQuintard (BeBasket)

