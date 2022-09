Place aux huitièmes de finale de l’EuroBasket et quoi de mieux pour débuter cette nouvelle phase du tournoi qu’un petit France-Turquie ? Allez, c’est parti pour le récap bleu blanc rouge.

Battus par les Slovènes pour leur ultime match de poule et tombés à la troisième place, les Bleus devaient se coltiner la Turquie en huitième. Un adversaire loin d’être cadeau même si l’absence de Shane Larkin, l’un des leaders turcs, pouvait au moins simplifier la vie des tricolores. Plus question de cogiter désormais, on est dans les matchs à élimination directe et le moindre faux veut dire la porte et la maison. Message bien reçu par les hommes de Vincent Collet qui entament la rencontre de la meilleure des façons. La défense est étouffante, les intérieurs tricolores font un immense chantier dans la raquette adverse, le banc est parfait en relai, les Turcs ne sont pas dans un grand jour au tir, les Bleus sont un ton au-dessus et ça se voit sur le panneau d’affichage. Seul petit bémol, les turnovers qui empêchent la France de vraiment surclasser son adversaire du jour. Les Bleus sont confortablement installés aux commandes de ce match mais sans le tuer pour autant. Il n’en fallait pas moins pour réveiller quelques espoirs dans les cœurs ottomans. L’attaque Française s’essouffle, les pertes de balle s’enchaînent, les shooteurs turcs se réveillent enfin et l’écart fond comme neige au soleil. Malgré une énorme domination sur toute la première période, il n’y a que huit points d’écart au break (43-35).

15 minutes de pause plus tard et nous voilà de retour à Berlin pour constater que la France n’a pas vraiment mis de l’ordre dans son jeu. Hormis le magnifique tomahawk en contre-attaque de Tarpey, il n’y a rien à sauver ou presque de ce troisième quart-temps. La défense n’a plus rien d’impériale, on ne crée plus rien en attaque, la Turquie ne fait que prendre confiance et Tuncer nous fait payer à longue distance dès qu’il en a l’occasion. La France prend le bouillon et pas qu’un peu. Seulement six points marqués, un 19-0 pour finir le troisième acte… Interdit à un tel niveau. Le momentum a totalement tourné, c’est désormais la Turquie qui a le lead et qui semble avoir les quarts de finale dans le viseur. Les Bleus n’abdiquent pas et reviennent avec de bien meilleures intentions dans le money time. Heurtel et Luwawu-Cabarrot haussent le ton, Rudy Gobert commence à gagner tous les duels dans la raquette, la France est de retour dans le match. Les Turcs sentent le souffle tricolore dans leur nuque mais ils trouvent toujours le moyen de préserver une courte avance. Le chrono tourne et rien ne semble indiquer qui remportera ce match déjà fou.

On hallucinait déjà devant le scénario improbable de cette rencontre mais on était loin de se douter que le plus fou arrivait en courant vers nous. Revenus à deux points à 12 secondes du terme de la rencontre, la France fait faute rapidement mais TLC se voit sanctionner d’une antisportive (sévère). Deux lancers + la possession pour la Turquie avec douze secondes au chrono ? Cela commençait à sentir drôlement le sapin dans l’hexagone. Heureusement pour Vincent Collet et les siens, Cedi Osman nous offre sa version « Choksman » sur la ligne (0 sur 2) et la France intercepte le ballon sur la remise en jeu ! Incroyable : la France aura une dernière balle pour égaliser ou passer devant ! Fournier part en drive, son floater est trop court mais Rudy Gobert vient claquer cette balle dans le cercle sur le rebond offensif pour sauver la patrie. Prolongation !

À peine le temps de respirer un grand coup qu’il faut déjà y retourner et Rudy Gobert continue son chantier de démolition face aux intérieurs turcs. Les Bleus sont mieux mais Korkmaz est là pour maintenir les siens à bonne distance. Encore une fois la France n’arrive pas à tuer les derniers espoirs de leurs adversaires et on se fait peur jusqu’au bout. Gobert rate deux lancers capitaux au pire des moments et la Turquie se retrouve cette fois à -1 et une dernière possession à gérer. Alors qu’on respire avec une paille en voyant Korkmaz balle en main, Terry Tarpey surgit pour piquer la gonfle et engloutir les dernières secondes du chrono de l’autre côté du terrain. Les Bleus sont miraculés !

La France est passée tout proche de l’élimination, la France est passée par tous les états, la France a sué jusqu’au bout mais la France est qualifiée pour les quarts de finale de l’EuroBasket ! Prochain rendez-vous : mercredi contre le vainqueur de Serbie-Italie !