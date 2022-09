Opposée à la Turquie demain à midi, l’Équipe de France sait qu’elle n’a pas hérité de l’adversaire le plus facile pour son huitième de finale de l’EuroBasket. Un adversaire pas facile, mais un adversaire qui sera diminué puisque Shane Larkin ne sera pas sur le parquet de Berlin samedi.

La nouvelle est tombée cette après-midi, et elle a été communiquée par le coach turc Ergin Ataman via BasketNews. Shane Larkin et l’EuroBasket 2022, c’est terminé. La cause ? Une blessure aux doigts de sa main forte nécessitant une opération et qui l’obligera à rester loin des parquets pendant deux mois. Le joueur d’Anadolu Efes S.K. vient effectivement de passer une IRM du côté d’Istanbul, IRM révélant une déchirure. Forcément le coup est rude pour la Turquie juste avant le huitième de finale face aux Bleus ce samedi à midi. Car on est désormais entrés dans la phase éliminatoire de l’Euro et il n’y aura pas de lendemain en cas de défaite. Plus possible de faire des calculs, plus possible de se préserver en cas de bobo, on est sur du do-or-die game pur et dur et la perte d’un joueur majeur comme Shane Larkin peut très vite coûter cher.

« Pour nous, c’est un choc car je pensais qu’il allait revenir. Sans lui, on perd beaucoup en attaque. Mais mon équipe est bonne. On a toujours de bons joueurs. » – Ergin Ataman

Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le bonhomme, on parle tout simplement du meneur de jeu du double champion de l’Euroleague en titre, d’un joueur nommé dans le meilleur cinq du plus prestigieux tournoi européen en 2022 (deuxième meilleur cinq en 2021), d’un homme capable de terminer une campagne d’Euroleague en 50-40-90 et de dominer une finale avec ses très grosses qualités offensives. Nommé joueur européen de l’année en 2019, Larkin a également connu la NBA sous le maillot des Celtics, des Knicks, des Nets et des Mavs, sans s’imposer certes mais le talent du bonhomme a toujours été évident. Tout ça pour dire qu’on ne parle pas de n’importe qui, même s’il a fait un peu les montagnes russes dans cet EuroBasket 2022 à cause de son pépin à la main.

Bien évidemment, on ne célébrera jamais la blessure d’un joueur et on ne peut que lui souhaiter le meilleur rétablissement possible, mais il est clair que cette absence représente un paramètre pouvant contribuer à faire basculer la balance en faveur des Bleus demain. À condition qu’Evan Fournier et ses copains montrent leur meilleur visage car les Turcs ont toujours des arguments malgré l’absence de Larkin, Alperen Sengun en tête mais aussi Cedi Osman et Furkan Korkmaz.

Pas de Shane Larkin face aux Bleus demain, pas de Shane Larkin pour le reste de l’EuroBasket si jamais la Turquie venait à taper l’Équipe de France. Une nouvelle preuve que tout peut aller très vite et que personne n’est à l’abri d’un gros pépin.

