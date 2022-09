Chaque année, aux alentours du 10 septembre, des grands noms du basket – autant masculin que féminin, américain et international, professionnel et amateur – intègrent le très prestigieux Hall of Fame, où se trouvent toutes les légendes qui ont fait l’histoire de la balle orange. Un événement toujours à part dans le calendrier, tant l’émotion est à chaque fois au rendez-vous. Et pour bien se chauffer avant la cérémonie à venir, quelques explications sur le fonctionnement et le déroulement de cette dernière ne peuvent pas faire de mal.

Le Hall of Fame, honneur ultime

Enfiler la fameuse veste orange, recevoir la grosse bague qui va avec, et sentir l’atmosphère toujours très particulière du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame de Springfield (le lieu de naissance du basket, dans le Massachusetts), tous les basketteurs et basketteuses en rêvent, même si très peu y parviennent. Parce qu’une intronisation dans le Panthéon du basket, c’est tout simplement l’aboutissement ultime d’une carrière. C’est comme un tampon sur le CV, une validation de votre greatness, un ticket vers l’immortalité. Plus de 400 légendes du basket ont été intronisées depuis la création du Hall of Fame en 1959, et chaque année ce nombre augmente au fur et à mesure de l’ajout de grands noms supplémentaires. Comme indiqué sur sa description officielle, le Panthéon du basket correspond « à 4 000 m² d’histoire, dédié à promouvoir, préserver et célébrer le basket-ball ». On n’aurait pas dit mieux.

Comment se déroule le processus de sélection au Hall of Fame ?

Pour être éligible à une entrée au Hall of Fame, les joueurs, coaches et arbitres ayant eu une carrière à la hauteur d’une potentielle intronisation doivent avoir pris leur retraite depuis au moins trois saisons. Cette durée était initialement de cinq années mais le comité du HOF a décidé de la raccourir en 2017, permettant ainsi de pouvoir honorer leur carrière plus rapidement. De grands « contributeurs » ayant participé à l’avancée du basket et qui ne sont ni joueur, ni coach, ni arbitre peuvent aussi intégrer le Hall of Fame, mais ne sont eux pas soumis à de tels critères d’éligibilité.

Le processus de sélection se déroule en plusieurs étapes. À la base, chaque année, il y a environ une cinquantaine de candidats pour entrer au Hall of Fame. Les deux comités de sélection (North American, Women) se réunissent pour débattre (parfois chaudement), faire le tri et garder ceux qu’ils estiment les plus méritants. Un vote est ensuite organisé pour désigner les finalistes (10 maximum pour le comité North American, 4 pour le Women), dont les candidatures sont passées en revue par le Conseil d’Administration du Hall of Fame (qui vérifie qu’aucun finaliste « n’a violé l’intégrité du basket ») avant d’être transmises aux Comités d’Honneur, qui vont finalement les départager. Les 24 membres de chacun des deux Comités d’Honneur (North American, Women) votent « oui » ou « non » pour chaque candidat, qui doit recevoir 75% de voix positives (18 sur 24 minimum) pour entrer au Hall of Fame.

Maintenant que vous connaissez les grandes bases du processus de sélection, vous vous demandez sûrement quelles sont les personnes chargées de mettre les enveloppes dans l’urne. Et bah là, le mystère est total. Comme souligné par ESPN dans un récent papier sur le Hall of Fame, l’identité des votants est secrète, et on apprend même que les derniers votes – ceux des Comités d’Honneur – sont détruits après avoir été comptabilisés. Pourquoi le Hall of Fame du basket est-il autant porté sur l’anonymat tandis que d’autres (baseball, hockey, football américain) dévoilent le nom des votants ? « On veut protéger les personnes impliquées dans le processus, afin d’éviter les choses qui peuvent arriver dans d’autres sports, notamment en matière d’influence » justifie le patron du Hall of Fame Jerry Colangelo. Tout ce qu’on sait si l’on en croit la description donnée par le Panthéon du basket, c’est que le panel de votants est composé de Hall of Famers, de dirigeants, de coachs, de journalistes et de divers experts du basket, hommes et femmes. Rien de plus. Néanmoins ce panel évolue avec le temps puisque les votants s’engagent sur une durée de trois ans, et ensuite des nouveaux intègrent le panel sous le contrôle d’un certain Matt Zeysing (historien du Hall of Fame) et bien entendu Jerry Colangelo.

Au final, il faut savoir qu’il n’y a pas de critères spécifiques pour entrer au Hall of Fame. Il ne faut pas avoir gagné tant et tant de titres, avoir marqué tant et tant de points, ou accompli tant et tant de choses. L’ensemble de la carrière d’un candidat est analysé, en matière d’accomplissement, de statistiques, d’influence, d’impact sur le basket et plein d’autres choses encore. Cela ouvre évidemment la porte à beaucoup de débats car si les plus grandes légendes du basket ont évidemment une place toute faite au Hall of Fame, pour d’autres c’est beaucoup moins évident. Par ailleurs, le Panthéon du basket a souvent été accusé ces dernières années d’ouvrir trop facilement ses portes et d’ainsi réduire la signification que représente une entrée au Hall of Fame.

Comment se déroule le week-end du Hall of Fame ?

Le moment le plus marquant qui accompagne l’intronisation d’un joueur au Hall of Fame, c’est évidemment le discours qui va avec. Prévu le samedi soir (dans la nuit de samedi à dimanche pour nous), c’est l’occasion de voir certaines légendes verser quelques larmes devant leur famille, anciens coéquipiers, collègues et autres grands noms du basket. Quand un nouveau Hall of Famer se retrouve sur le podium, derrière le micro, il est habituellement accompagné par l’une de ses plus grandes influences qui vient tout juste de l’introduire quelques secondes auparavant. Michael Jordan avait par exemple opté pour son idole David Thompson en 2009, Magic Johnson avait lui choisi son rival historique Larry Bird en 2002.

Mais le week-end du Hall of Fame est également composé d’autres petits événements sympathiques. La veille, le vendredi, les nouveaux Hall of Famers se prêtent au jeu des questions-réponses avec les journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse, ainsi qu’à une séance d’autographes. C’est également le vendredi, en soirée, qu’ils reçoivent la fameuse veste orange synonyme d’entrée au Hall of Fame et la belle bague qui l’accompagne. C’est souvent à ce moment-là qu’ils se disent « wow, ça y est, je suis en route pour Springfield ».

Le week-end du Hall of Fame n’est jamais un week-end comme les autres. Surtout si c’est une grande première pour vous. Mais même pour les habitués, voir des grands noms de la balle orange être récompensés pour l’ensemble de leur œuvre et lâcher quelques larmes (pas tous hein mais beaucoup) est toujours un moment privilégié. Un moment dont on ne se lassera jamais.

