Le premier tour passé, les choses très sérieuses vont commencer à partir de ce week-end. Samedi marque en effet le début des huitièmes de finale de l’EuroBasket 2022 et en plus, c’est l’Équipe de France qui va ouvrir le bal avec son match contre la Turquie à midi. Par ici le programme TV.

Vous l’attendiez avec impatience, il est là. Alors que huit matchs sont prévus samedi (quatre) et dimanche (quatre) dans le cadre des huitièmes de finale de l’Euro, on voulait au plus vite des précisions concernant la programmation TV des différentes rencontres. On est désormais fixés car si l’on en croit le compte Twitter du journaliste Canal+ Stéphane Genti, cinq des huit matchs seront retransmis sur Canal+ Sport 360.

Pour celles-ceux qui posent la question, les matchs apparemment diffusés sur Canal+ Sport 360 ce week-end : Samedi :

France – Turquie (12h)

Allemagne – Monténégro (18h) Dimanche :

Serbie – Italie (18h)

Grèce – République Tchèque (20h45) Espagne – Lituanie à confirmer. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 9, 2022

Si le match de la France sera évidemment retransmis en direct avec une prise d’antenne dès 11h45 ce samedi, ce ne sera par contre pas le cas du gros choc des huitièmes Espagne – Lituanie. Prévu à 20h45, il sera bien diffusé sur Canal+ Sport 360 mais seulement à partir de 23h45, en différé. Autant dire qu’il va falloir trouver un moyen pour mater ça en direct car patienter trois heures de plus pour checker le match tout en évitant les spoils, c’est tout bonnement impossible.

Les trois autres matchs des huitièmes de finale :

Belgique – Slovénie à 14h45 le samedi 10 septembre

Pologne – Ukraine à 12h le dimanche 11 septembre

Croatie – Finlande à 14h45 le dimanche 11 septembre

Il faudra donc se brancher sur Canal+ Sport 360 pour pouvoir assister aux huitièmes de finale ce week-end, ou du moins une partie puisque trois rencontres sur les huit ne seront pas diffusées. Allez, on se donne rendez-vous dès 11h45 demain, avec votre duo préféré.

Source texte : @StephaneGentil / @ClementRpl