Oh la bonne nouvelle, la FIBA qui nous a prévu un petit Top 10 des familles tous les jours ! On attaque donc pied au plancher avec la première édition de la compétition, et un Belgique – Géorgie qui nous fournit donc les deux plus gros highlights de ce Day 1.

Furkan Korkmaz est sorti de sa boîte au meilleur des moments pour offrir à la Turquie une difficile mais essentielle victoire face au Montenegro.

Adam Hanga et les Hongrois n’ont pas démérité contre la Bosnie, mais Jusuf Nurkic avait sorti la boîte à gifles.

Guerschon Yabusele a été bon hier soir, Guerschon Yabusele a été le seul Français bon hier soir.

Alperen Sengun en mode FIBA, personne n’est prêt. Indice ? Nikola Jokic jeune.

Maodo Lo a fait malodo à la défense française toute la soirée d’hier.

Luka Doncic qui enroule Ignas Brazdeikis, ça nous apprend surtout à écrire Brazdeikis sans faire de faute.

La passe aveugle de Domantas Sabonis fait rêver les fans des Kings ? On leur rappelle que leur pivot n’est pas Jonas Valanciunas mais plutôt Neemias Queta.

Vlatko Cancar FIBA et Vlatko Cancar NBA sont deux personnes différentes.

Tu t’es vu quand Tabu ?

Sandro Mamukelashvili s’apprête à torpiller au calme toutes les défenses d’Europe, faudra juste oublier le bilan de son équipe dans dix jours.