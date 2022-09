Dominés d’entrée par les Allemands pour leur premier match de l’EuroBasket, les Bleus ont montré un visage inquiétant jeudi soir à Cologne. Ils ont été collectivement dépassés et individuellement dominés. Le seul à avoir surnagé dans cette galère ? Guerschon Yabusele. Pour espérer rebondir contre la Lituanie demain, il en faudra douze comme lui.

Guerschon aurait sans aucun doute préféré taper son record en carrière dans un autre contexte. Avec 18 points au compteur (7/14 au tir, 2/5 à 3-points) en 31 minutes de jeu, Yabu a lâché son meilleur match au scoring sous le maillot bleu-blanc-rouge, tout ça en apportant l’activité qui le caractérise tant. Une nouvelle preuve de sa montée en puissance et plus globalement de la place que le joueur du Real Madrid a pris en Équipe de France. Seul problème, et pas des moindres, Guerschon était visiblement l’unique joueur du groupe de Vincent Collet à avoir conscience du défi qui attendait l’EDF à Cologne pour l’ouverture de l’Euro. Dans une salle acquise à la cause des Allemands, bien décidés à se farcir le vice-champion olympique sous les yeux de Monsieur Dirk Nowitzki, les Bleus ont rivalisé pendant deux quart-temps et demi avant d’exploser sous la pression de la Mannschaft. Personne, en dehors de Yabusele, a véritablement su élever son niveau de jeu pour permettre à l’EDF de survivre dans cet environnement hostile. Evan Fournier (7 points à 2/10 au tir) et Rudy Gobert (11 points, 12 rebonds et 4 pertes de balle), leaders des Bleus du haut de leur statut de joueurs NBA, étaient notamment « en dessous de ce qu’on attend d’eux » pour reprendre les mots utilisés par Collet après le match, et la France a galéré pendant tout le monde pour trouver un semblant de rythme offensif.

« Il nous manquait beaucoup de choses. […] C’était un match difficile à jouer, ils ont évolué à la maison donc ils ont amené beaucoup d’énergie, et on n’était pas prêts pour ça. Il va falloir revenir sur le terrain, il va falloir se battre. La Lituanie a également perdu, donc ce sera un match intéressant. On va regarder la vidéo pour trouver un moyen de les battre. »

Se battre, s’ajuster, trouver un moyen de gagner. C’est du Guerschon dans le texte. Et on ne peut que surligner ses propos avant le gros match contre la Lituanie prévu dès ce samedi. Au vu de la performance de la bande à Domantas Sabonis contre le Champion d’Europe en titre (la Slovénie) jeudi, y’a déjà de quoi s’inquiéter concernant cette Équipe de France qui peine décidément à trouver son équilibre. Mais dans le même temps on veut croire en la capacité de réaction de cette EDF, bien consciente qu’elle se retrouve déjà dans une situation pas hyper confortable. Même si quatre des six équipes de son groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale de l’Euro, même si la Hongrie et la Bosnie ne sont pas censés évoluer dans la même division que le quatuor France – Slovénie – Lituanie – Allemagne, démarrer l’Euro avec deux défaites en deux matchs poserait de bien mauvaises bases pour la suite. Alors faudra répondre présent, en matière d’impact, d’intensité, de solidité collective. On l’a vu contre la Slovénie, la Lituanie ça rigole pas. Avec son public de fou furieux, sa raquette Sabo – Valanciunas et tous ces mecs en -skas qui tournent autour, le challenge sera à la hauteur des ambitions des Bleus sur cette compétition. Et pour le relever, il faudra beaucoup plus qu’un grand Guerschon Yabusele.

Le rendez-vous, il est déjà pris : samedi 3 septembre, 17h45 à Cologne. Grosse réaction attendue de la part de l’EDF, et une belle opportunité de se remettre la tête à l’endroit. Allez les mecs, on y va !

Source déclaration : l’Équipe