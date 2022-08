On se rapproche du coup de feu et il est désormais l’heure de vous présenter chacun des groupes constituant cet EuroBasket 2022. Nous sommes des humains pourvus de logique alors on commence avec le Groupe A, duquel se dégagent deux favoris derrière lesquels tout semble ouvert. A noter que ce groupe croise avec celui de la France en huitième alors on ouvre grand ses gobilles… avant de se faire froisser par Gobert ?

Le programme (matchs à la Tbilisi Arena)

1er septembre (13h30) : Espagne – Bulgarie

3 septembre (13h30) : Montenegro – Belgique

4 septembre (13h30) : Bulgarie – Montenegro

6 septembre (13h30) : Belgique – Turquie

7 septembre (13h30) : Turquie – Espagne

Les rosters

Espagne : Dario Brizuela, Lorenzo Brown, Jaime Fernandez, Rudy Fernandez, Usman Garuba, Fran Guerra, Juancho Hernangomez, Willy Hernangomez, Xabi Lopez-Arostegui, Juan Nunez, Joel Parra, Jaime Pradilla, Sebas Saiz

Turquie : Furkan Haltali, Shane Larkin, Sertac Sanli, Sehmus Hazer, Melih Mahmutoglu, Yigitcan Saybir, Muhsin Yasar, Metecan Birsen, Sadik Emir Kabaca, Cedi Osman, Alperen Sengun, Onuralp Bitim, Dogus Ozdemiroglu, Bugrahan Tuncer, Furkan Korkmaz

Géorgie : Rati Andronikashvili, Givi Bakradze, Beka Bekauri, Mikheil Berishvili, Goga Bitadze, Merab Bokolishvili, Beka Burjanadze, Kakhaber Dzhincharadze, Giorgi Korsantia, Ilia Londaridze, Sandro Mamukelashvili, Luka Maziashvili, Thad McFadden, Aleksandre Pevadze, Duda Sanadze, Giorgi Shermadini, Giorgi Tsintsadze

Montenegro : Filip Andjusic, Vasilije Bacovic, Igor Drobnjak, Bojan Dubljevic, Aleksa Ilic, Nikola Ivanovic, Djordije Jovanovic, Vladimir Mihailovic, Zoran Nikolic, Nikola Pavlicevic, Kendrick Perry, Petar Popovic, John Radebow, Dino Radoncic, Nemanja Radovic, Marko Simonovic, Radosav Spasojevic, Marko Todorovic

Belgique : Ismael Bako, Vrenz Bleijenbergh, Haris Bratanovic, Maxime De Zeeuw, Pierre-Antoine Gillet, Archange Izaw Bolavie, Manu Lecomte, Alexandre Libert, Jean-Marc Mwema, Marshall Nelson, Retin Obasohan, Roby Rogiers, Jean Salumu, Loïc Schwartz, Quentin Serron, Jonathan Tabu, Kevin Tumba, Hans Vanwijn

Bulgarie : Ivan Alipiev, Vasil Bachev, Dee Bost, Dimitar Dimitrov, Andrey Ivanov, Pavlin Ivanov, Deyan Karmfilov, Konstantin Kostadinov, Chavdar Kostov, David Kravish, Stanimir Marinov, Yordan Minchev, Alex Simeonov, Emil Stoilov, Alexander Vezenkov, Alexander Yanev

Les principales têtes d’affiche

Un paquet de noms connus dans ce Groupe A. Pour les Espagnols on prendra un malin plaisir à insulter la gueule ouverte ce grand punk de Rudy Fernandez, vive le fair-play, alors que les frangins Hernangomez seront parmi les fers de lance de la Roja et que le jeune Usman Garuba aura l’occasion de se montrer encore un peu plus dans le monde des adultes. Pas de Ricky Rubio, pas de Sergio Llull, peut-être l’occasion ou jamais de claquer cette équipe, mais avec eux autant ne pas se projeter car la nouvelle génération reste sur environ une centaine de compétitions gagnées depuis deux ans. Pour le reste ? Les Turcs ont fière allure avec l’ancien NBAer devenu crack d’EuroLeague Shane Larkin, ces messieurs Korkmaz et Osman qui n’ont plus grand chose à prouver et le petit Alperen Sengun qui devrait jouer comme Nikola Jokic d’ici cinq ou six ans. A domicile les Géorgiens enverront une raquette Bitadze / Mamukelashvili qui ne fait marrer personne (un peu en fait), les Montenegrins pourront compter sur le pivot Marko Simonovic mais pas sur Nikola Vucevic, alors que les Belges présentent un roster composé notamment de quelques habitués du championnat français et de joueurs prénommés Manu, Jean-Marc, Pierre-Antoine, Jean ou encore… Archange . Enfin, la Bulgarie a la particularité de posséder un Kostadinov dans son équipe, alors autant éviter pour la France de se prendre les Bulgares en huitièmes, les quarantenaires comprendront.

Les prédictions maison

L’Espagne et la Turquie semblent un (très gros) cran au dessus et devraient se disputer la première place. Première chose à savoir, Espagne – Turquie est prévu lors de la dernière journée, trocool, et sachez également que l’équipe qui finira deuxième de son groupe a de grandes chances de se taper la France, la Lituanie ou la Slovénie en huitièmes et éventuellement la Serbie en quarts, détail non-négligeable quand les Espagnols commenceront à faire ce qu’ils savent faire le mieux l’été : des calculs. Ici on part donc sur des Espagnols à la lutte avec KD Osman pour le lead, puis une baston à trois pour les places 3 et 4, baston excluant les Bulgares puisqu’on ne connait environ zéro joueur du groupe d’un coach dont on a également oublié le nom. Allez on se mouille ? Turquie, Espagne, Montenegro, Géorgie, Belgique, Bulgarie, avec des Géorgiens qui jouent les héros nationaux à la maison avant d’aller se faire dépecer en huitième face à Luka Doncic ou Guerschon Yabusele.

Un groupe assez hétérogène avec deux équipes très solides et quatre autres que Jérôme Rothen aurait qualifié de « Lorient ». Et vous ? Vous êtes plutôt Bosphore ou Andalousie ? Plutôt tortilla ou salade tomate oignon ? Faites vos jeux, et RIP la Bulgarie.