On se rapproche du coup de feu et il est désormais l’heure de vous présenter chacun des groupes constituant cet EuroBasket 2022. Nous sommes des humains pourvus de logique alors après le Groupe A place au Groupe B, une poule que l’on qualifierait de groupe de la mort si on aimait les expressions toutes faites. Parce que trois candidats à la médaille d’or dans la même poule, ça porte quand même un nom hein.

Le programme

1er septembre (14h30) : Bosnie – Hongrie

Bosnie – Hongrie 1er septembre (17h15) : Slovénie – Lituanie

Slovénie – Lituanie 1er septembre (20h30) : France – Allemagne

3 septembre (14h30) : Allemagne – Bosnie

Allemagne – Bosnie 3 septembre (17h15) : Lituanie – France

Lituanie – France 3 septembre (20h30) : Slovénie – Hongrie

4 septembre (14h30) : Lituanie – Allemagne

Lituanie – Allemagne 4 septembre (17h15) : Slovénie – Bosnie

Slovénie – Bosnie 4 septembre (20h30) : France – Hongrie

6 septembre (14h30) : Bosnie – France

Bosnie – France 6 septembre (17h15) : Hongrie – Lituanie

Hongrie – Lituanie 6 septembre (20h30) : Allemagne – Slovénie

7 septembre (14h30) : Lituanie – Bosnie

Lituanie – Bosnie 7 septembre (17h15) : France – Slovénie

France – Slovénie 7 septembre (20h30) : Allemagne – Hongrie

Les rosters

Slovénie : Jaka Blazic, Vlatko Cancar, Ziga Dimec, Luka Doncic, Goran Dragic, Zoran Dragic, Edo Muric, Aleksej Nikolic, Klemen Prepelic, Luka Rupnik, Ziga Samar, Mike Tobey

France : Andrew Albicy, Isaia Cordinier, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Heurtel, Mouhammadou Jaiteh, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledon, Amath M’Baye, Elie Okobo, Vincent Poirier, Terry Tarpey, Guerschon Yabusele, Moustapha Fall ?

Lituanie : Ignas Brazdeikis, Arnas Butkevicius, Martynas Echodas, Rokas Giedraitis, Marius Grigonis, Rokas Jokubaitis, Mindaugas Kuzminskas, Lukas Lekavicius, Gytis Masiulis, Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas, Kristupas Zemaitis, Eigirdas Zukauskas

Allemagne : Niels Giffey, Justus Hollatz, David Kramer, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Christian Sengfelder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner, Moritz Wagner, Nick Weiler-Babb, Jonas Wohlfarth-Bottermann

Bosnie : Amar Alibegovic, Edin Atic, Rijad Avdic, Sani Campara, Haris Delalic, Luka Garza, Amar Gegic, Miralem Halilovic, Kenan Kamenjas, Aleksandar Lazic, Dzanan Musa, Jusuf Nurkic, Ajdin Penava, John Roberson, Ismet Sejfic, Emir Sulejmanovic, Adin Vrabac, Jure Zubac

Hongrie : Rosco Allen, Szilard Benke, Janos Eilingsfeld, Csaba Ferencz, Marko Filipovity, Gyorgy Goloman, Adam Hanga, Mikael Hopkins, Kemal Karahodzic, Akos Keller, Norbert Lukacs, Zsombor Maronka, Zoltan Perl, Marcell Pongo, Adam Somogyi, Zsolt Szabo, Benedek Varadi, David Vojvoda

Les principales têtes d’affiche

On ne va pas se mentir, il y en a un paquet et on ne va pas se mentir, Marcell Pongo n’en fait pas partie. Le groupe le plus relevé de cet Euro ne le serait pas sans toutes ces stars et chaque match ou presque sera l’occasion de profiter des skills d’un ou plusieurs joueurs elite, mis à part l’équipe hongroise à qui on souhaite vraiment beaucoup de courage. Pour les Bosniens tout d’abord, Jusuf Nurkic jouera le rôle de guide, ça promet, Dzanan Musa et Luka Garza seront ses lieutenants, tout comme Halilovic et Roberson, deux visages bien connus dans l’Hexagone. L’Allemagne ? Elle pourra compter sur Dennis Schroder et Franz Wagner, peut-être sur un Daniel Theis toujours incertain à l’heure de ces lignes, alors que Maodo Lo et Andreas Obst n’ont pas beaucoup de lettres dans leur nom mais sont de vrais snipers, ça n’a rien à voir mais on s’en fout.

On monte en température ? On monte en température. Français, Lituaniens et Slovènes emmènent en Allemagne un véritable contingent de stars NBA avec, pêle-mêle, Luka Doncic, Evan Fournier, Domantas Sabonis, Goran Dragic, Rudy Gobert ou Jonas Valanciunas, alors que les role players de ces trois nations ne sont ni plus ni moins que des joueurs qui comptent en Euroleague et en NBA (Brazdeikis, Jokubaitis, Kuzminkas, Heurtel, Okobo, Poirier, Yabusele, Poirier, Blazic, Dragic & Dragic, Prepelic…). Un énorme plateau avec un France – Slovénie en dessert et le choc entre Rudy Gobert et la raquette lituanienne dès le troisième jour de l’Euro, un vrai délice qui s’étalera sur cinq soirs, avec comme avantage pour les trois favoris de cette poule le fait d’arriver en huitièmes déjà bien échauffés.

Les prédictions maison

Qu’est-ce que c’est dur. Un détail qui n’en est pas un ? Le Groupe B croisera en huitièmes avec le Groupe A, celui de l’Espagne et de la Turquie, l’idée étant donc d’éviter si possible la troisième ou la quatrième place de ce groupe. Pour la suite des évènements ? Une certaine logique pourrait nous offrir ceci : l’équipe qui terminera première de ce Groupe B pourrait prendre l’Italie en quarts, alors que la deuxième et la troisième gâche offrirait plutôt respectivement la Grèce et la Serbie sur le chemin des demis. La Grèce et la Serbie, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, pas besoin de dessin. Avant cela il faudra évidemment gagner des matchs en poule, et dans la dynamique de ces dernières années on voit bien… la Slovénie rouler sur ce Groupe B en gagnant ses cinq matchs. La France est plus ou moins la seule équipe à avoir tapé les Slovènes dans un match important depuis 1000 ans, la formation menée par Luka Doncic a des airs de rouleau compresseur et apparait pour beaucoup comme le favori de cet Euro. Derrière ? La France parait solide, l’assise l’est en tout cas, et il faudra surtout négocier le tout début de compétition face à l’Allemagne (à domicile) et la Lituanie jeudi et samedi. Les Allemands qui tenteront de faire mieux que la quatrième place qui leur est promise, tout comme les Bosniens qui ont un coup à jouer pour aller piquer la qualif aux locaux. Bref un podium qui semble dessiné et un duel pour le dernier spot en huitièmes ? Allez, on se mouille (un peu) : Slovénie, France, Lituanie, Allemagne, Bosnie, Hongrie.

Pas un match tranquille dans ce Groupe B, à l’exception des Hongrois qui s’amuseront peut-être d’ailleurs à nous fermer le clapet. Des joueurs calibres MVP, trois nations qui visent le titre, la Bosnie qui veut étonner et une Allemagne poussée par son public ? Il faudra débuter pied au plancher, car pour gagner cet Euro il faudra être fort TOUS les soirs.