Ding-dong, il est l’heure de plonger sans masque ni tuba dans la grande piscine de l’EuroBasket 2022, et aujourd’hui place à la présentation d’une formation que les Bleus connaissent bien : la Lituanie. Déjà adversaire de la France lors du Mondial 2019 et dans le cadre des qualifs pour la Coupe du Monde 2023, la bande à Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas se retrouve une nouvelle fois sur la route des hommes de Vincent Collet au premier tour. De quoi jeter un œil attentif sur la fiche équipe.

Le background international

Pour ceux qui ne sont pas au courant, la Lituanie fait partie de ces pays qui respirent véritablement le basket. Cette petite nation de moins de 3 millions d’habitants possède une vraie place sur la carte de la balle orange, place qu’elle a gagnée au fur et à mesure des médailles accumulées lors des grandes compétitions internationales. Depuis l’éclatement de l’Union Soviétique au début des années 1990, la nouvelle Lituanie ambitieuse et indépendante a effectivement collectionné les apparitions sur le podium : le bronze lors des Jeux Olympiques 1992 de Barcelone avec la fameuse tenue Tie Dye, idem lors des JO 1996 et 2000, et plus tard lors du Mondial 2010. Sur la scène européenne, le palmarès est très sérieux aussi avec pas moins de cinq médailles depuis 1995, dont une en or (2003) et trois en argent (1995, 2013, 2015), sans oublier les deux titres datant d’avant la Seconde Guerre Mondiale (1937, 1939). Vous ajoutez à ça de grands représentants du basket lituanien (Arvydas Sabonis bien évidemment en tête, mais aussi Sarunas Jasikevicius, Zydrunas Ilgauskas, Sarunas Marciulionis…) pour jouer le rôle d’ambassadeur bien comme il faut, et vous obtenez un pays très respecté sur la planète basket.

Le roster 2022

Ignas Brazdeikis

Arnas Butkevicius

Martynas Echodas

Rokas Giedraitis

Marius Grigonis

Rokas Jokubaitis

Mindaugas Kuzminskas

Lukas Lekavicius

Domantas Sabonis

Jonas Valanciunas

Kristupas Zemaitis

Eigirdas Zukauskas

À moins que vous soyez un grand connaisseur du basket lituanien, les deux premiers noms qui vous sautent aux yeux sont évidemment Domantas Sabonis et Jonas Valanciuanas. Les deux intérieurs certifiés NBA possèdent une place solide dans la plus grande ligue du monde, le fils d’Arvydas possédant même deux sélections au All-Star Game sur son CV. Mais sinon, à part ça, que dire de ce roster ? Sans surprise, le légendaire club lituanien de Kaunas – qui fait partie de l’Euroleague – est bien représenté avec notamment l’extérieur de 23 ans Ignas Brazdeikis, passé par l’université du Michigan avant de se faire drafter en NBA où il est resté jusqu’à l’été 2022. Arnas Butkevicius, vainqueur de la ligue lituanienne cette année avec Vilnius et MVP de la finale, jouera également à Kaunas à partir de la saison prochaine, aux côtés du meneur Lukas Lekavicius. Ces gars-là vont apporter leur expérience du haut niveau, même si globalement l’équipe de Kazys Maksvytis est plutôt armée à ce niveau-là avec également Rokas Giedraitis et le sniper Marius Grigonis. Une touche de jeunesse sera également apportée par l’intermédiaire de la pépite Rokas Jokubaitis, meneur de 21 piges évoluant à Barcelone et élu Rising Star de l’Euroleague en 2022. Un mix plutôt intéressant donc sur le papier, même si on note l’absence de l’intérieur de Monaco Donatas Motiejunas, forfait pour raisons personnelles.

Le joueur à suivre

Pour l’originalité faudra repasser, mais ici on gardera un œil sur le double All-Star Domantas Sabonis. On connaît le talent du bonhomme, qui tourne grosso modo en 20 points – 12 rebonds – 6 passes depuis deux-trois saisons NBA maintenant. Du très sérieux donc, et il devrait faire du sale sur la scène FIBA pour essayer d’emmener la Lituanie le plus haut possible aux côtés de Jonas Valanciunas. De plus, cet EuroBasket représente une magnifique opportunité pour Sabonis de jouer enfin les premiers rôles dans une grande compétition, parce qu’entre Indiana où il a passé ses dernières saisons et Sacramento où il évolue désormais, pas sûr qu’il goûte à nouveau de sitôt aux matchs à enjeu. Allez, profites-en bien Domas.

Jusqu’où ça monte tout ça ?

Derrière sa redoutable raquette Sabonis – Valanciunas, la Lituanie peut forcément afficher de belles ambitions, elle qui reste sur une préparation convaincante avec notamment deux victoires contre l’Espagne. De plus, elle sera animée par la volonté de remédier au manque de résultats de ces dernières années. Car oui, depuis la médaille d’argent remporté à l’EuroBasket 2015, c’est un peu le désert pour le basket lituanien avec une neuvième place à l’Euro 2017, une neuvième place à la Coupe du Monde 2019 et des Jeux Olympiques de Tokyo qu’ils ont regardés depuis leur canapé. Il y a donc un blason à redorer et ce genre d’équipe est particulièrement dangereuse à affronter.

Très vite, on va voir ce que la bande à Domas a dans le ventre puisqu’elle va entrer dans la compétition face au tenant du titre – la Slovénie – avant d’affronter nos Bleus lors du deuxième match. Un sacré test d’entrée, qui pourrait donner le ton pour le reste de la compétition. Mais si la Lituanie aura de gros défis à relever dans ce « groupe de la mort », elle devrait pouvoir se qualifier sans trop de problèmes pour les huitièmes de finale (pour info, les quatre meilleures équipes du groupe sont qualifiées), et ensuite il faudra compter sur elle pour pousser n’importe quel favori dans ses retranchements.

Le programme

1er septembre (17h15) : Lituanie – Slovénie

3 septembre (17h45) : Lituanie – France

4 septembre (14h30) : Lituanie – Allemagne

6 septembre (17h15) : Lituanie – Hongrie

7 septembre (14h30) : Lituanie – Bosnie Herzégovine

Sur le papier, la Lituanie a des arguments pour faire du bruit dans cet EuroBasket 2022. Et sept ans après sa dernière médaille, il est temps pour elle de réaliser une compétition référence pour réintégrer le lot des meilleures nations européennes et mondiales. Un sacré beau défi pour Domantas Sabonis et ses copains, un défi à la hauteur de l’histoire du basket lituanien.