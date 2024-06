Jonas Valanciunas ne jouera pas le TQO avec la Lituanie

Attendu dans un premier temps avec le groupe lituanien pour disputer le TQO, Jonas Valanciunas va finalement renoncer au tournoi pour se concentrer sur la Free Agency. Un gros coup dur pour le pays balte.

Quand sélection nationale et Free Agency se chevauchent, cela donne parfois des scénarios insolites et la Lituanie en fait les frais aujourd’hui. Alors qu’il devait participer au TQO avec son pays, Jonas Valanciunas a finalement décidé de renoncer. La raison ? Le joueur arrive en fin de contrat et il souhaite éviter une blessure en début de Free Agency pour ne pas refroidir les franchises intéressées. Le joueur des Pelicans s’est expliqué dans des propos rapportés par EuroHoops.

“Malheureusement, cette situation se produit pour la première fois de ma vie – ne pas pouvoir être un joueur de l’équipe nationale. Je suis définitivement avec l’équipe, mes pensées, mes conseils. Je serai avec eux. Je vais m’entraîner, je vais me préparer, je crois que je vais me préparer pour Paris, pour les Jeux olympiques. J’apporterai mon aide de toutes les manières possibles. J’espère que la Lituanie me comprendra et que nous ferons ce que nous ferons à Paris.

La Free Agency NBA débute le 1er juillet et le tournoi de qualification olympique se déroule du 2 au 7 juillet. Paye ton timing. La Lituanie va donc devoir se passer d’un de ses cadres historiques, même si elle pourra quand même compter sur Domantas Sabonis pour faire le boulot dans la raquette. La Lituanie figure dans le TQO de San Juan (Porto Rico). Elle y sera opposée à l’Italie, à Porto Rico, au Bahrein, au Mexique et à la Côte d’Ivoire. Si elle obtient le dernier ticket pour les JO, elle pourra alors compter sur Valanciunas du côté de Paris.

Depuis ses débuts en sélection en 2011, Jonas Valanciunas n’a jamais manqué une compétition internationale disputée par son pays. Il est notamment double médaillé d’argent à l’EuroBasket (2013 et 2015).

Source texte : EuroHoops