Les Pelicans sur la piste Jarrett Allen ?

En quête d’un nouveau pivot, les Pelicans pourraient tenter de monter un trade pour s’offrir les services de Jarrett Allen. L’intérieur des Cavs est annoncé dans pas mal de rumeurs, son futur est-il en Louisiane ?

Avec Jonas Valanciunas en fin de contrat et possiblement sur le départ, New Orleans se doit de renforcer sa raquette avec un intérieur qui pourra apporter présence au rebond et si possible de la protection de cercle. Jarrett Allen coche toutes les cases mais le problème c’est qu’il n’est pas libre.

Le joueur a encore deux années de contrat dans l’Ohio, chacune rémunérée à hauteur de 20 millions de dollars. La bonne nouvelle pour NOLA, c’est que Allen a été annoncé plus d’une fois sur le départ à Cleveland, avec la volonté de faire passer Evan Mobley au poste 5. Pour autant, pas sûr que les Cavs échangent leur boule disco à l’intersaison, surtout que Donovan Mitchell apprécierait beaucoup son coéquipier et qu’il faut convaincre Spida de prolonger.

Si jamais les Cavs décidaient finalement d’ouvrir la porte, il faudrait alors trouver un terrain d’entente. Qui échanger à NOLA ? Zion Williamson est évidemment intransférable et on voit mal Cleveland demander un C.J. McCollum vu son backcourt déjà en place. Herbert Jones pourrait être une excellente base mais ça serait une sacrée perte pour les Pels. À moins bien sûr que New Orleans ne propose Brandon Ingram dans les négociations.

L’ailier n’a plus qu’un an de contrat et la franchise n’a montré aucune envie de lui faire un gros chèque sur le long terme, surtout après s’être fait Luguentz Dortisé au premier tour face au Thunder. Avec Trey Murphy III déjà en place pour lui succéder, NOLA pourrait faire d’une pierre deux coups en obtenant un big man pour renforcer sa raquette tout en gérant une situation contractuelle compliquée. Dossier à suivre.

Source texte : Christian Clark / NOLA.com