Celle-là il fallait la voir venir, mais au vu du match de ce soir et de l’Euro des Allemands dans sa globalité… tout semble tout à coup logique. Au soir de cette large défaite aussi rude qu’inattendue, Giannis Antetokounmpo a pour sa part cumulé les déroutes puisque la défaite s’est donc superposée à une expulsion logique, et le double MVP n’aura au final même pas assisté à la fin de cette terrible soirée. C’est rude, mais pour vaincre cette équipe d’Allemagne il en aurait fallu… deux comme lui.

Un match en deux temps ce soir pour Giannis Antetokounmpo. Tout d’abord ? Un premier quart-temps entre Neptune et Uranus, les Allemands surfant littéralement sur une vague de douze mètres de haut et commençant leur match avec un 8/11 du parking… mais un match rendu équilibré par le Greek Freak et personne d’autre.? Les stats de Giannis après à peine dix minutes ? 13 points, 4 rebonds, 5 passes, et la Grèce toute entière sur les épaules de déménageur de Giaboy. Le deuxième quart sera tout aussi fou, à chaque fois que les Allemands prennent un tir ça rentre, et à chaque fois que Giannis touche la balle ça fait deux points. Une petite faute technique pour noircir un peu le tableau, on en reparlera, mais globalement cette première mi-temps est la plus belle de cet Euro et Giannis n’y est pas pour rien.

Puis soudain, de petits extraterrestres se sont pointés dans le vestiaire des Grecs à la mi-temps

Comme dans Space Jam le talent des stars est subtilisé par des forces venues d’ailleurs, et au retour des vestiaires l’Allemagne passe un terrible… 20-1 à l’ennemi grec, et le Freak comme tous ses potes se retrouve la tête dans l’eau, incapable de réagir à cet incroyable uppercut. Une tentative de retour plus tard orchestrée par devinez qui, les Allemands ne lâcheront plus rien et le gong de la défaite grecque surviendra finalement à 5 minutes du terme quand la star du Péloponnèse se rendra coupable d’un vilain geste, plus maladroit que méchant, sur Johannes Thiemann aka le Tim Duncan d’outre-Rhin. Faute anti-sportive, après la technique reçue en première mi-temps, et donc direction les vestiaires et très vite le tarmac de l’aéroport car dans le même temps les Teutons finissent le travail dans une ambiance rendue délétère par les 16 ans d’âge mental d’un Dennis Schroder heureux et phénoménal ce soir mais toujours aussi énervant pour ses adversaires.

La feuille de stats ? 31 points, 7 rebonds, 8 passes, et toujours ce sentiment d’invincibilité sur un terrain de basket. Sauf que ce soir Giannis Antetokounmpo a perdu et est éliminé, comme Nikola Jokic avant-hier, et le statut de double MVP n’est donc officiellement pas une wild-card pour accéder au Graal continental.