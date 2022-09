Quelle spectacle mes aïeux. Ce mardi, Grecs et Allemands se sont foutus sur la tronche à la Berlin Arena d’une manière si élégante que l’expression « foutus sur la tronche » n’est finalement pas adaptée. Le basket-ball européen a fait sa publicité, et à la fin, ce sont Franz Wagner, Dennis Schroder et tous leurs copains teutons qui valident leur ticket pour le dernier carré. Débrief.

« Mais pourquoi ils font ça les Grecs ? ». Dès l’entame, les hommes de Dimitrios Itoudis défendent façon 70’s et se regroupent dans la raquette, comme si la ligne à 3-points n’existait pas encore : sanction immédiate signée Dennis Schroder, Andreas Obst et Jerry West. Du coup ? Les Allemands en sont déjà à 6/7 du parking en quatre minutes et placent un premier run, pendant que quatre joueurs grecs sur cinq n’ont pas encore digéré le Arkunir Burger du midi. Le cinquième ? Qui d’autre que Giannis Antetokounmpo pour sauver ses coéquipiers de la noyade : le Greek Freak balance sa spéciale jeu d’appuis – larges épaules – finition tranquilou et prise de faute, et parvient même à inspirer ses coéquipiers. Hop, Tyler Dorsey a pris la température, snipe de loin et limite lui aussi la casse. En face, les Allemands en sont à 25 points en cinq minutes de jeu – les bases sont folles – mais lèvent le pied sur la seconde partie du quart-temps, mis à mal par l’intensité des frères Antetokounmpo. Le peu technique mais très valeureux Thanasis récupère un alley-oop dans le ciel berlinois, explose le cercle, fait l’avion avec ses bras, baisse le short de son vis-à-vis, demande « qui ça, qui ça ? » quand le DJ passes les démons de minuit, puis revient en défense. Les deux formations font (presque) jeu égal, le spectacle est total (Allemagne 31 – 27 Grèce).

31-27 Allemagne, fin du premier quart temps. Pas les mots pour cette première période, ambiance énorme, adresse de zinzin, Giannis qui met tout un pays sur son dos… On est sur des bases de malade ! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 13, 2022

Encore sous le choc du premier quart-temps, la qualité de jeu du second nous place elle aussi un coup au foie. On assiste à une guerre de tranchées entre deux équipes aux styles diamétralement opposés. La Mannschaft du basket-ball récite ses systèmes, bien carrés, et s’applique à lire le jeu plus qu’à forcer sur ses individualités. Des Allemands quoi. Les séquences offensives des Grecs mettent en lumière Giannis Antetokounmpo, autour duquel orbitent quatre joueurs dont le clinique Giannoulis Larentzakis (3/3 au tir dont 2/2 de loin). C’est bien rythmé, et ça va encore s’intensifier. À quatre minutes du retour au vestiaire, les hommes deviennent des demi-dieux : une action, un 3-points réussi en sortie d’écran, une action, un 3-points réussi après step-back, une action, un 3-points réussi les fesses posées dans le corner. Y’a du trashtalk, des gueulantes contre le corps arbitral et une réussite folle. On dirait Golden State contre les Warriors. « Wololo, le niveau de jeuuuuu ! », apprécie George Eddy. Est-ce jusqu’à présent la plus belle mi-temps de cet EuroBasket ? Le tir du milieu de terrain de Kostas Sloukas, au buzzer de l’entracte, nous fait dire que oui (Allemagne 57 – 61 Grèce).

Les statistiques des joueurs NBA à la mi-temps :

Giannis Antetokounmpo : 19 points à 8/11 au tir, 5 rebonds, 8 assists, 3 ballons perdus et 1 interception.

: 19 points à 8/11 au tir, 5 rebonds, 8 assists, 3 ballons perdus et 1 interception. Franz Wagner : 10 points à 4/7 au tir, 2 fautes et 3 ballons perdus.

: 10 points à 4/7 au tir, 2 fautes et 3 ballons perdus. Dennis Schroder : 15 points à 4/8 au tir, 1 rebond, 6 assists et 2 ballons perdus.

Sortie de vestiaire, retour aux affaires, et c’est après un nouveau tir du parking d’Andreas Obst que l’on se rend compte du 12/18 à 3-points des Allemands. C’est salasse, et à l’intérieur, Daniel Theis se met lui aussi à bosser. Résultat des emplettes, la Grèce ne voit plus le jour et déguste un… 20 à 1. Une bien moche manière de lâcher ce match, magnifique de bout en pas bout, remporté par des Allemands qui ont su bomber le torse au moment opportun. Comment ça, on « récite la messe un peu trop tôt » ? Quand Giannis Antetokounmpo porte le maillot de l’équipe menée, il est impossible de le donner perdant avant que ne résonne le buzzer final. En fin de troisième quart-temps, le Greek Freak place 8 unités sur des séquences individuelles et s’autorise l’espoir d’un retour (Allemagne 83 – 71 Grèce).

Retour, qu’il ne validera jamais. Les Allemands prennent le temps de bien dérouler leurs séquences offensives, jouent avec les intérieurs et récitent les systèmes. On aurait aimé un petit karma pour Dennis Schroder, qui a commencé bien tôt son chambrage et ses pas de danse devant un double MVP, mais le résultat final lui a donné raison. À cinq minutes du terme, Giannis Antetokounmpo est carrément exclu pour une faute antisportive. Un coup de coude, aussi dangereux que malheureux, et la compète du Greek Freak est terminée. Derrière ? Boarf, ses coéquipiers prennent l’eau. Aucun joueur grec n’est capable de tenir le gouvernail en l’absence du capitaine de vaisseau. Les Allemands ont le smile : Dennis Schroder, Andreas Obst et Franz Wagner ont été ÉNORMES.

Les statistiques finales des joueurs NBA :

Dennis Schroder : 26 points à 8/15 au tir, 3 rebonds, 8 assists et 4 ballons perdus.

: 26 points à 8/15 au tir, 3 rebonds, 8 assists et 4 ballons perdus. Giannis Antetokounmpo : 31 points à 13/22 au tir, 7 rebonds, 8 assists, 5 ballons perdus et 3 interceptions.

: 31 points à 13/22 au tir, 7 rebonds, 8 assists, 5 ballons perdus et 3 interceptions. Franz Wagner : 19 points à 7/12 au tir, 4 rebonds, 1 assist, 2 fautes et 4 ballons perdus.

: 19 points à 7/12 au tir, 4 rebonds, 1 assist, 2 fautes et 4 ballons perdus. Daniel Theis : 13 points à 50% au tir, et 16 rebonds.

Bon, ça a fini un peu en eau de boudin avec deux ou trois invectives entre joueurs, entraîneurs et arbitres, mais le match de l’Allemagne est de loin l’un des plus aboutis de cet EuroBasket 2022. On aurait aimé étendre ces félicitations à la Grèce, mais la deuxième période n’a pas été à la hauteur des attentes placées en cette équipe. Le titre de notre preview avant la compète ? « La Grèce de Giannis Antetokounmpo a les moyens de mettre l’Europe à ses genoux ».