Non ce n’est pas l’affiche de la finale de la prochaine Coupe du Monde de foot, mais bien une demi-finale européenne de panier-ballon. Allemagne – Espagne, un choc que peu (personne ?) avait annoncé à ce stade de la compétition, et une Roja impériale qui devra se méfier de Teutons à qui rien ou presque ne résiste depuis bientôt deux semaines. Allemagne – Espagne pour une place en finale, la hype est immense.

En disposant de la Grèce en clôture de cette première journée de quarts de finale de l’EuroBasket 2022, les Allemands n’ont pas seulement renvoyé Giannis Antetokounmpo à l’aéroport de Berlin. En effet, cette incroyable victoire les catapulte tout de go vers les demi-finales de « leur » Euro, en direction des terribles griffes d’une équipe d’Espagne qui s’était fait – un peu – peur un peu plus tôt face à la Finlande. Allemagne – Espagne, deux institutions du basket continental, même si, évidemment, le titre européen acquis par les Allemands en 1993, déjà à domicile, n’est pas grand chose face au palmarès immense de nos voisins du sud, bien au delà du continent d’ailleurs.

Mais en 2022 les cartes semblent rebattues, avec une Roja toujours aussi létale mais qui présente tout de même un roster loin d’être aussi flippant que lors des années précédentes, alors que le squad coaché par Gordon Herbert a tout de la belle story de septembre, emmené par trois NBAers encore auteurs d’un match faramineux ce soir et toute une bande de pistoleros complètement maboules. Un choc terrible qui s’annonce, dans une Mercedes-Benz Arena qui sentira la brune, la blonde et la rousse et on ne parle évidemment pas de supportrices.

Dennis Schroder, Willy Hernangomez, Franz Wagner, Lorenzo Brown, Daniel Theis, Rudy Fernandez, Maodo Lo, Usman Garuba, Gordie Herbert, Sergio Scariolo, etc. Le parquet de Berlin sera rempli d’étoiles vendredi, et bien malin qui peut déjà sortir un nom de sa manche au moment de proposer un favori pour cette demi-finale, que l’on vous présentera évidemment en détail ici-même vendredi matin. A cinq jours de la fin de l’Euro, il n’a jamais fait aussi chaud dans le canapé, et Allemands et Espagnols y sont clairement pour quelque chose.