Jabari Parker prêt à poursuivre sa carrière en Europe ?

Sans club depuis son départ des Celtics en janvier 2022 et recruté par aucune franchise à la dernière Free Agency, Jabari Parker se cherche un club. Et il se pourrait bien qu’il trouve son bonheur en Europe.

Hasard du calendrier, cela fait exactement un an jour pour jour depuis la dernière apparition de Jabari Parker en NBA. Le 2 janvier 2022, l’ailier-fort disputait six petites minutes avec les Celtics contre le Magic. Il ne le savait sans doute pas encore mais il s’agissait de son dernier match de la saison. Coupé peu après par Boston, le second pick de la Draft 2014 n’a depuis pas rebondi. Un an loin des parquets, cela fait un peu long et il est peut-être temps de mettre fin à cette attente pour l’ancien joueur des Bucks. En effet, des rumeurs tournent depuis quelques jours sur un futur en… Europe et en particulier au Partizan de Belgrade. Le média Telegraf avait en effet indiqué que le joueur et la franchise étaient en négociations avancées pour une arrivée prochaine. Une info par la suite démentie par l’agent de Jabari Parker, Nuno Pedroso. Ce dernier s’est confié ce lundi à Mozzart Sport.

“Jabari est à la recherche d’opportunités à l’étranger. Il était sur le point de signer avec deux équipes NBA mais ça n’a pas marché et maintenant nous regardons les options à l’étranger”. “En ce qui concerne le Partizan, rien n’est sur la table ou proche de l’être. Nous les avons simplement informés qu’il est disponible. Les informations selon lesquelles il y aurait des discussions avancées ne sont pas vraies.”

Un démenti qui laisse quand même une grosse porte ouverte à un futur en Serbie pour Parker. Le Partizan dispute l’EuroLeague et le joueur pourrait ainsi profiter d’une belle visibilité pour tenter d’appâter des GM de NBA dans le futur. Avec ses 14,1 points et 5,5 rebonds de moyenne en 310 matchs NBA, Jabari a des arguments pour trouver un bon club en Europe. On a déjà vu des joueurs moins référencés que lui s’épanouir sur les parquets du Vieux Continent. Si les blessures le laissent (enfin) tranquille, il y a sans doute moyen de faire une belle affaire.

Jabari Parker bientôt en EuroLeague ? Une vraie possibilité pour l’espoir déchu de la Draft 2014.

Source texte : Telegraf / Mozzart Sport