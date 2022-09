Les rencontres entre jeunes joueurs ricains et nos prospects français sont de plus en plus courantes ces derniers temps. Dernier exemple en date, le passage de Bronny James et toute sa clique à Nanterre, afin d’y défier les meilleurs jeunes gaulois. L’évènement a fait quand même pas mal de bruit et aura été l’occasion de voir du beau monde en action. Visiblement ce n’était d’ailleurs pas la dernière rencontre de ce genre, puisque une confrontation entre les Metropolitans 92 et la G League Ignite pourrait avoir lieu à Las Vegas. L’occasion de voir Victor Wembanyama et Scoot Henderson face à face !

Alors avant toute chose, calmos amigos, ce dont on s’apprête à vous parler n’est pour l’instant qu’un simple projet. Selon Rafael Barlowe, spécialiste de la Draft et du scouting outre-Atlantique, des discussions sont bien en cours pour organiser l’évènement, mais rien d’officiel pour le moment. Le but est évidemment à terme de pouvoir organiser un match amical entre les Metropolitans 92, équipe de Betclic Élite, et la Team G League Ignite, le tout à Las Vegas. Alors certes, tout ceci n’est qu’à l’état de projet pour le moment, mais il faut quand même avouer que la hype est déjà bien présente et ce pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente, parce que ce serait une nouvelle fois l’occasion de montrer ce que vaut une équipe tricolore face aux basketteurs de l’Oncle Sam. Et la deuxième, sans doute un peu moins évidente pour certains, car une telle rencontre donnerait lieu à un affrontement de certains prospects annoncés tout en haut de la prochaine Draft. Parmi eux, Victor Wembanyama, dont le nom doit quand même vous évoquer deux-trois trucs désormais. Nouveau joueur des Metropolitans, la pépite tricolore est régulièrement annoncée comme le first pick de la prochaine cuvée, tant son potentiel semble démentiel. Face à lui Scoot Henderson, un diamant brut qui ne demande qu’à être poli. Wembanyama-Henderson, deux des talents les plus incroyables des prochaines années face à face, c’est un match qui va évidemment être regardé par tous les scouts NBA et c’est une magnifique opportunité pour les deux garçons d’envoyer un message. Tu fais du sale face à celui qui est peut-être ton rival numéro un à la prochaine Draft ? Difficile de trouver plus belle scène pour se mettre en avant.

Sources: There are ongoing discussions of a friendly matchup to take place in early October in Las Vegas between Metropolitans 92 and the G League Ignite, featuring the top two projected picks in the 2023 NBA draft – Victor Wembanyama and Scoot Henderson. — Rafael Barlowe (@Barlowe500) September 4, 2022

Mais au fait, qui est donc ce Scoot Henderson qui pourrait faire de l’ombre à notre Victor national ? Surnommé « Bécane » ou encore « T-Max » (non) outre-Atlantique, Scoot est l’un des prospects américains les plus scrutés du moment. Le gamin est régulièrement annoncé dans les sommets de la prochaine Draft, et on comprend très vite pourquoi. Pour vous donner une idée, on parle quand même ici du plus jeune basketteur professionnel de l’histoire des Etats-Unis. Voilà, voilà… Cette saison et à seulement 17 ans, le garçon évoluait avec la Team Ignite, en G League. Mais si, vous savez, cette équipe composée essentiellement de prospects élites dont le chemin vers la NBA semble tout tracé. C’est notamment de là que proviennent quelques petits joueurs sympas, comme Jalen Green ou Jonathan Kuminga. Bref, revenons-en à Scoot, ou Sterling de son vrai nom. Le bonhomme est un crack, un vrai. Un bon mètre 90, quelques 85 kilos, 2m06 d’envergure, une explosivité de dingue et une vitesse que son surnom explique bien mieux que n’importe quelle phrase, voilà une rapide définition de Scooty. Et puisqu’une image vaut souvent mille mots…

Cette année et pour sa première expérience avec les pros, le meneur tournait à 14 points, quasiment 5 rebonds, 4 passes et presque 2 interceptions par match. Pas dégueulasse et même franchement propre pour un gamin de son âge. Désormais, vous comprenez sans doute mieux pourquoi Henderson est annoncé comme le second choix de la Draft 2023, juste derrière Victor. Allez donc vous matez les highlights de sa dernière saison (juste en-dessous), vous ne serez pas déçus.

Le premier match de Victor Wembanyama aux Etats-Unis, qui plus est contre le prospect avec qui il devrait se tirer la bourre pour la première place de la Draft 2023, ça a quand même une sacrée gueule. Ajoutez à cela que tout ce bazar pourrait se dérouler du côté de Las Vegas, là où tous les jeunes talents envoient leurs premières dingueries en Summer League et vous obtenez un projet carrément hypant. Bref, en attendant de voir si tout ça se concrétise, on va aller se refaire une compil de nos deux cracks, et on vous invite à faire pareil.

