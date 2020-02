NBA Trade Deadline 2020 – le récap : toutes les rumeurs de la nuit dans un seul papier, pause à Golden State

Semaine de trade deadline oblige en NBA, on sait que les infos sont parfois trop nombreuses et vont parfois trop vite. Du coup ? On a pensé à vous et on a mis en place ceci : le récap, chaque jour jusqu’à jeudi, pour ne rien louper des rumeurs de transferts qui pourraient avoir lieu au buzzer. Allez, café, zébardi.

Ok donc pause.

Pause, pause. Les Warriors mettent pause dans leurs discussions avec les Wolves autour de D’Angelo Russell. Le prix demandé par Golden State est clair, Minnesota semble trop loin. Coup de pression.

Réaction à venir des Wolves. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2020

Shams Charania s’est expliqué en détail sur Stadium, la non-protection du pick de Draft 2020 des Wolves pourrait faire basculer les Warriors et officialiser le deal, mais Minnesota ne veut pas que ce pick soit non-protégé. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Il y a un intérêt certain des Warriors envers Andrew Wiggins et son potentiel. L’idée de l’avoir dans un style à la Harrison Barnes 2.0, en étant poussé chaque jour par Draymond Green et sans pression dans sa production, c’est tentant. De là à l’inclure dans un deal… — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Golden State veut obtenir le plus de choses possibles en échange de D’Angelo Russell, cela passe en ce moment par plusieurs scénarios incluant, potentiellement, Andrew Wiggins, un 1er tour de Draft, ou deux 1er tour de Draft. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Golden State, pour mener Minnesota jusqu’au bout, voudrait nettoyer sa propre banque en intégrant du contrat lourd dans le transfert, les Warriors voudraient aussi un pick de Draft sans protection venant des Wolves. Veulent peut-être la sœur de KAT aussi, vu où on en est. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2020

Le message est au moins clair venant des Warriors. Voilà ce qu’on demande, maintenant vous avez 40 heures pour vous décider. Est-ce que vous vous ajustez sur notre demande et votre Karl-Anthony Towns est rassuré, ou vous prenez le risque de le fâcher en nous lâchant ? Go. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2020

Alors que les discussions semblaient monter en température entre Wolves et Warriors, notamment autour d’Andrew Wiggins et D’Angelo Russell, la franchise de Golden State a mis un stop à celle de Minnesota en annonçant la couleur. La demande des Warriors devra être respectée pour qu’un deal prenne place, avec pick de Draft non-protégé et récupération de contrats pesant dans la masse salariale de Golden State par les Wolves, ce qui semble avoir effrayé le management de Minnesota. Les Wolves, qui garderont un oeil sur D’Angelo Russell pour cet été, changent de position pour le moment et préfèrent acter un deal avec les Hawks et les Rockets autour de Robert Covington, sans mettre Golden State dans la boucle.

On enlève le dernier paragraphe. Atlanta, Houston et Minnesota bossent sur leur transfert à 3 équipes, sans se soucier des Warriors. Vamos. https://t.co/6etGSJ8NTv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2020

Houston considère, au-delà de son style de jeu, qu’il peut y avoir un pivot efficace à récupérer en buy-out ou dans un dernier trade au buzzer, pour aider les Rockets. La priorité est, selon eux, de booster les ailes, quitte à être plus vulnérable à l’intérieur. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Les Rockets sont déterminés à transférer Clint Capela, afin de récupérer un ailier en priorité. Robert Covington est leur cible numéro 1, et Capela est la cible numéro 1 des Hawks. Shams Charania, de The Athletic, a confirmé avec Adrian Wojnarowski de chez ESPN que le transfert initialement à 4 équipes (avec Golden State) se poursuivait sérieusement à 3 équipes désormais. Un deal pourrait tomber de manière imminente, avec un nouveau partenaire comme Denver.

On parlait de Tristan Thompson hier. Pour le moment, les Cavs n’ont eu que des 2nd tours de Draft de proposés en échange du pivot. Si les offres ne bougent pas, Cleveland le conservera certainement quitte à le perdre cet été. Pas de 1er tour de Draft en échange jusqu’ici. https://t.co/pkpS5KdugR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Petit souci dans le cadre d’un potentiel transfert autour de Tristan Thompson et les Wizards. Coup de comm bluff pour faire baisser les enchères ou vraie emmerde pour Washington, à vérifier sur les 40 prochaines heures. https://t.co/5KEFFesv42 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2020

Pas la moindre animation sur le dossier Kevin Love, autour de la Ligue. Aucune équipe veut se mettre sur le dossier actuellement, c’est aussi simple que cela. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Complications du côté de Cleveland, les Cavs sont persuadés qu’ils peuvent obtenir un pick de 1er tour de Draft en échange de Tristan Thompson, ce que les Wizards ou d’autres équipes n’ont pas l’air de vouloir lâcher en raison de l’incertitude liée à la free agency de Tristan cet été. Cela pourrait reprendre ce jeudi, mais Washington envoie un message aux Cavs pour freiner leurs ardeurs. Silence radio autour de Kevin Love, pas de transfert à venir cette semaine.

Oho. Les Knicks seraient sur Kyle Kuzma. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Si les Lakers visent Marcus Morris, accrochez-vous. Niveau salaire, il faudrait lâcher Kyle Kuzma + Troy Daniels + DeMarcus Cousins + Quin Cook. Je… je suis pas sûr du projet là. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Dans la liste des joueurs des Knicks qui pourraient bouger d’ici jeudi, elle est déjà assez longue mais on peut y ajouter Kevin Knox. Oui, y’a du monde qui veut en savoir plus sur lui, apparemment. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Les Lakers repartent à l’attaque après une semaine compliquée en interne. Le viseur serait posé sur Marcus Morris, mais difficile de convaincre les Knicks en sachant qu’il faudrait plusieurs petits contrats pour récupérer le scoreur de New York. Un bricolage compliqué actuellement, surtout quand on sait que la franchise de NYC vient de remercier son président ce mardi.

Plus étonnant et récent : au sein des Pistons, on considère que Derrick Rose portera le même maillot la semaine prochaine et ne sera pas transféré. Façon de faire monter les enchères ? Peut-être. Mais faut s’activer, et vite. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

C’est confirmé. Les pistes ou rumeurs autour de Jrue Holiday, on peut tout de suite oublier. Le meneur et les Pelicans sont confiants en abordant cette seconde partie de saison. https://t.co/lNGr2jRgp0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Et allez, Memphis et Miami discutent d’Iguodala. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Denver et Miami sont les deux franchises qui, si elles sont confiantes en leurs joueurs, pourraient faire un move de dernière minute pour aller chercher le poids lourd de leur conférence. Statu quo probable, mais à surveiller de près. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Les Sixers seraient l’équipe la plus agressive sur le dossier Robert Covington, actuellement. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2020

Dans le désordre, Derrick Rose pourrait tout à fait rester à Detroit cette saison sachant que le management et coaching staff adorent sa présence pour leur jeune groupe. Le Heat est, avec Denver, en activité pour tenter un deal de dernière minute qui leur ferait passer un cap en perspective des Playoffs 2020, à voir si Juancho Hernangomez ou Michael Beasley (Denver) ainsi que Dion Waiters et James Johnson (Miami) seront lâchés dans les prochaines heures. Philly va devoir se dépêcher pour récupérer Covington, car ce dernier a l’air plus proche de Houston qu’autre chose au moment où ces lignes sont écrites.

6h30 du matin, OFFICIEL, les mecs ne veulent pas qu’on aille dormir.

OFFICIEL !!!!! 🔥 Clint Capela et Nene ➡️ Atlanta Robert Covington ➡️ Houston Malik Beasley, Evan Turner, Juancho Hernangomez + 1er tour de Draft des Nets ➡️ Minnesota Gerald Green + 1er tour de Draft de Houston ➡️ Denver pic.twitter.com/Cs6qmZmI9R — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2020

Voilà pour ce petit récap autour de la NBA, il est exactement 05h25 du matin au cas où une bombe tombe sur la planète basket. On se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux de TrashTalk toute la journée pour partager toutes les infos, et à demain pour un nouveau récap de ce qui se trame dans les coulisses de la Ligue !