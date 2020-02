NBA Trade Deadline 2020 : on fait le point sur toutes les rumeurs ! Apéro TrashTalk

Plus que quelques heures pour réaliser des transferts. Plus que quelques minutes pour passer un dernier coup de téléphone. La trade deadline est là, les infos fusent, mais que se passe-t-il vraiment ? On fait le point dans les coulisses de la NBA, avant cet ultime virage fatidique.

De Derrick Rose à D’Angelo Russell, en passant par Clint Capela, Robert Covington et Andre Iguodala. Des Celtics aux Lakers ou des Pistons aux Sixers, de Milwaukee à Miami sans oublier San Antonio ou Toronto, que se passe-t-il en ce moment en NBA ? Qui va bouger cette semaine ? La trade deadline approche, elle a lieu ce jeudi dans la Ligue et un live spécial sera prévu pour cette occasion, avec vos fidèles serviteurs. Mais on sait aussi qu’en cette période de forte animation, on veut vite s’y perdre dans cet océan d’informations. Du coup, on a choisi de partir sur un petit Apéro qui va faire du bien à tout le monde, avant que ces news deviennent obsolètes et soient tabassées par un deal venu de nulle part. Si vous vous sentez perdus et que vous voulez avoir les dernières updates ? Vous savez quoi faire.

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne : on donne son avis, on fait tourner, et on se retrouve jeudi soir pour l’émission spéciale NBA Trade Deadline en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk.



Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux