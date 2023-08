Team USA anticipe déjà les JO de Paris 2024 : “beaucoup des joueurs présents cette année seront encore là dans un an”

Team USA poursuit tranquillement sa préparation pour la Coupe du Monde, avec une cinquième victoire en cinq matchs hier soir face à l’Allemagne, grâce notamment à un Anthony Edwards très en forme. Et si l’objectif est évidemment d’être champion du monde dans trois semaines, on pense déjà JO de 2024 côté américain. Histoire d’avoir une longueur d’avance, histoire de garder la pression sur les joueurs, aussi.

Grant Hill était un coquin sur le terrain, l’un des QI Basket les plus évolués, et l’on dirait bien qu’il a gardé cette compétence pour œuvrer aujourd’hui à la tête de USA Basketball. Manager général du programme et donc, en d’autres termes, l’un des boss de la sélection américaine, Grant Hill a balancé avant le match face à l’Allemagne un petit pavé dans la mare, quelques jours avant le début de la compétition.

Je peux dire qu’on est actuellement en phase de transition dans notre programme, et pas mal de ces mecs (Team USA 2023) seront encore là l’été prochain. Ils ne sont pas encore dans leur prime, mais ils ont faim et ils veulent en être. Et ils sont bons…

Bang. Qu’est-ce qu’on retient de cette décla, qui serait passée inaperçue si l’on avait parlé de n’importe quelle autre nation ? Déjà, que cette équipe est un peu plus qu’une équipe C ou D comme on peut le lire ça et là. Jaren Jackson Jr. est le meilleur défenseur de la Ligue, Paolo Banchero son meilleur rookie, Anthony Edwards, Brandon Ingram et Tyrese Haliburton sont des All-Stars, Jalen Brunson et Mikal Bridges pourraient l’être bientôt.

Pourquoi est-ce que ce serait donc si incroyable de voir une bonne partie de ces mecs à Paris ? Tout simplement car dans les esprots américains et cela depuis des lustres, l’équipe nationale ce sont les Jeux et rien d’autre. On exagère évidemment, Steph Curry, Kevin Durant, Melo et bien d’autres nous ont parfois prouvé le contraire, mais le shine des JO est bien là, notamment pour 2024 ou quelques superstars – pour ne pas dire légendes – auront l’occasion de boucler la boucle ou presque avec Team USA. On parle de LeBron James, Stephen Curry, Damian Lillard, Kevin Durant, ce genre de type hein, et donc des demi-dieux qui devront donc peut-être se voir mis en concurrence avec des Bobby Portis ou autres Walker Kessler.

Le talent et le CV c’est une chose, l’attachement à une équipe, à un programme, en est une autre. En déclarant ceci Grant Hill met la pression à ses joueurs pour la Coupe du Monde qui débutera vendredi, et il pose déjà les premières pierres des discussions à venir pour Paris 2024, là où il ne suffira peut-être pas de vouloir pour pouvoir…