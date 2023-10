C’est la pré-rentrée NBA à Abu Dhabi ! Occasion de revoir sur un parquet quelques grosses pointures telles que Luka Doncic, Kyrie Irving et Karl-Anthony Towns… le temps d’une mi-temps. Les Wolves ont rapidement mis tout le monde d’accord, mais on s’en contentera en attendant la reprise. (111-99)

Un match de pré-saison qui porte bien son nom. On avait pourtant tout d’une belle affiche aux Emirats arabes unis en début de rencontre, mais le suspense s’est évaporé dès la première mi-temps. Ce qu’il s’est passé ? Une domination immédiate des Wolves avec un joli 19-3. Le KAT a décidé de bombarder la raquette d’entrée de jeu pour marquer ses 20 points sur la raquette faiblarde des Mavs en seulement 17 minutes. En face ? Dallas avait encore du sable dans les coudes à l’entre-deux : 6/23 à 3-points en première mi-temps pour les myopes hommes de Jason Kidd. Bref, un match sans enjeu qui s’est rapidement transformé en Summer League.

D’autant plus qu’Anthony Edwards (entorse à la cheville) et Tim Hardaway Jr. (ischio-jambier) n’étaient pas en tenue ce soir pour soigner leurs bobos respectifs, raison de plus pour prendre le match à la légère. Mais l’avantage de ce manque d’enjeu, c’est que les coaching staffs ouvrent leur banc facilement : titularisation de Dereck Lively II et Olivier-Maxence Prosper du côté de Dallas. Des premiers pas difficiles pour les rookies (Lively s’est mangé un méchant contre de Rudy Gobert), mais on s’en fiche pas mal finalement. Rien de mieux que la pré-saison pour prendre ses marques.

Ce qu’il nous fallait surtout pour tenir jusqu’au 24 octobre, c’était les 17 petites minutes de Luka Doncic sur le parquet. Le Slovène a eu le temps de nous pondre 25 points, 5 rebonds, 4 passes avec ce shoot sorti de nulle part :

Pardon Luka ?!? pic.twitter.com/d3O5IIINRq

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) October 5, 2023

Qui est étonné ? Personne. Pourtant Jaden McDaniels, s’étant remis de sa droite dans un mur porteur, a plutôt bien contenu le meneur des Mavs. Mais les chiffres ne veulent rien savoir. Mais ça n’a pas suffit contre la meute des Wolves. On est passé de Luka Doncic et Karl-Anthony Towns en leaders offensifs à Jaden Hardy et Naz Reid au bout de… 16 minutes de jeu.

Passé ce stade, la sonnerie de la garderie a retenti pour laisser place aux jeunes talents sur le parquet. De quoi endormir les fans lambdas, exciter les scouts acharnés, et perdre en chemin les stars en courtside. Bienvenue en pré-saison !

Comme on pouvait s’y attendre, pas de quoi non plus être rassasié en termes de basket. On espère voir un match retour avec des Mavs revanchards, sauf qu’on sait pertinemment qu’à ce match retour, les Mavs ne seront pas revanchards car c’est la pré-saison. En tout cas, on va savourer les 14 minutes probables de chaque star sur le parquet. Match retour prévu samedi à 18h !