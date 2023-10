Source image : montage via YouTube

Hier en fin de journée, Joel; Embiid a rendu public son “choix de passeport FIBA”. Le MVP NBA 2023 se rend disponible pour… Team USA, n’en déplaise aux Camerounais et/ou aux Français. Dans la foulée Jojo s’est exprimé – brièvement – sur ce choix, au cas où cela permette à certains de mieux avaler la pilule.

C’était un peu la série FIBA de l’été, une série en tout cas plus intéressante que les matchs de l’Équipe de France à la Coupe du Monde.

La série s’est terminée hier, et la fin nous envoie donc potentiellement Joel Embiid jouer les Jeux Olympiques avec Team USA, téma la puissance de l’équipe que Steve Kerr va nous ramener. Amis Camerounais désolé pour vous, chers Français dîtes-vous que Jojo ne vous avait rien promis, et le pivot des Sixers a en tout cas expliqué hier, en quelques mots, les raisons de son choix :

Joel Embiid s’exprime sur son choix Team USA : https://t.co/J0EGku57NO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 5, 2023

Je suis vraiment fier et excité après avoir pris cette décision. Ce n’était pas facile. Je suis honoré de pouvoir dire que je suis chez moi au Cameroun, en France et aux États-Unis. Après en avoir parlé avec ma famille, j’ai su que ce devait être les États-Unis. Je veux jouer avec mes frères de NBA. Je veux jouer pour mes fans, parce qu’ils ont été incroyables depuis le jour où je suis arrivé ici. Mais plus que tout le reste, je veux rendre hommage à mon fils qui est né ici. Je veux que mon gamin sache que j’ai joué mes premiers Jeux Olympiques pour lui.

Soit.

Sans faire les rabat-joie de service, on a là une bonne décla écrite par le dircom de Joel, faut pas nous la faire. La décision de Joel Embiid restera quoiqu’il arrive en travers de la gorge de pas mal de gens, notamment la manière et le temps que tout ça a pris, ces longs mois ne servant qu’à faire monter une hype inutile pour les deux tiers des concernés.

Reste à voir désormais si 1) Joel Embiid fera partie du voyage à Paris (on n’en doute pas trop) et si 2) il ne transposera pas avec Team USA sa lose légendaire et donc une défaite en demi-finale. Bah ouais, vous ne croyiez quand même pas qu’on allait le rater.