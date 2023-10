La raquette des Mavericks, un problème toujours pas réglé ?

Si les Mavericks ont réussi un joli coup en récupérant Kyrie Irving la saison passée, c’était tout de même loin d’être une opération sans risques. D’une part parce que Dallas a perdu pas mal de belles pièces en contrepartie, mais surtout parce qu’ils n’ont toujours pas résolu leurs problèmes de défense intérieure. Il y a tout de même eu quelques alternatives proposées par le front office. Mais rien de très excitant, pas au point d’être rassuré.

Ce qui facilite déjà pas mal de choses à Dallas, c’est d’avoir Luka Doncic.

Tout simplement parce qu’il fait partie des meilleurs créateurs de la ligue et qu’il est capable de transformer une attaque à lui tout seul.

Rajoutez à ça un Kyrie Irving capable de se créer des tirs pour lui-même, et des role players pas trop mal et vous obtenez tout de suite une attaque top 10 NBA. Mais bien que la création offensive soit la chose la plus importante offensivement, c’est bien la protection de cercle l’élément vital en défense pour accéder au haut niveau. Mais bon sang, pourquoi Dallas galère autant à défendre son cercle ?

La rotation intérieure, tout simplement

Il y a pas vraiment de miracle hein… Si les Mavs se font pilonner dans la peinture, c’est parce qu’il n’ont pas vraiment d’ancre défensive capable de réellement dissuader les adversaires qui attaquent le cercle. Le joueur le plus à même de remplir ce rôle est certainement Dwight Powell, mais là encore on est sur un joueur plutôt offensif que Doncic aime bien utiliser sur pick-and-roll. Powell peut être suffisamment mobile pour sortir haut sur les écrans, mais pas assez dissuasif pour fermer le chemin du cercle en zonant dans la raquette. On a également du Grant Williams, fraichement arrivé de Boston, qui pourra contribuer dans ce secteur de jeu. Mais là encore, on est plus sur un joueur qui vient en rotation de second rideau dans la peinture (ce qu’on appelle le Low Man ou le Roamer dans le jargon) plutôt que sur un gardien du temple à la Brook Lopez ou Rudy Gobert. Tout comme Maxi Kleber d’ailleurs qui n’a pas les mensurations pour gêner les baobab adverses. Est-ce qu’on ne serait pas donc sur un problème insoluble pour Jason Kidd ?

La défense extérieure, un problème également ?

Il est clair que lorsqu’il n’y a aucun garde du corps du panier, la pression est accentuée sur la défense extérieure. Si on prend Luka Doncic ou Kyrie Irving, on est tout de même pas sur des défenseurs réellement “positifs”. Ce qui handicape parfois Dallas lorsque l’attaque adverse les cible intelligemment. Avec la perte de Dorian Finney-Smith, les Mavs devaient à tout prix se renforcer défensivement. Ce qui est chose faite avec l’arrivée de Grant Williams cet été. Même si on est tout de même loin d’une défense de haut niveau, l’alternance avec Josh Green a du potentiel sur le papier. Ils auront beaucoup de responsabilités de ce côté là du terrain, parce qu’ils protègent aussi indirectement le chemin vers le cercle…

Le projet Dereck Lively II, une solution ?

Dans toute cette rotation intérieure énoncée en amont, il reste un joueur à mentionner. Dereck Lively II, le rookie des Mavs drafté à la 12ème place, est clairement le joueur qui semble le plus à même de répondre au problème de Dallas. D’ailleurs les Mavericks ont laissé entendre durant le Media Day que Dereck Lively II pourrait potentiellement commencer les matchs cette saison, c’est dire à quel point le problème est de taille. Rappelons que le bestiau mesure aux alentours des 2m15 et qu’il est plutôt connu pour ses facultés à protéger un cercle en NBA. D’autant plus qu’en attaque il apporte une verticalité qui semble complémentaire à Luka Doncic. Sur le papier ça semble presque parfait, mais à quel point peut-il réellement jouer dans la cour des grands ? Toujours difficile de se projeter sur un gars qui n’a pas mis un orteil en NBA… Une chose est sûre, c’est que Dallas va devoir tester son nouveau poulain. Peut-il autant dissuader des joueurs d’un tout autre physique… et sans faire de fautes ? On risque d’avoir très rapidement la réponse. En attendant on salive un peu sur ses highlights à Duke :

Pas de quoi non plus être rassuré en ce début de saison pour la défense des Mavs. Dereck Lively II pourra-t-il sauver la protection de cercle catastrophique des Mavs ? Il faudra probablement faire des moves pour passer un cap… à moins que le rookie nous fasse une Walker Kessler.