Preview des Dallas Mavericks – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Dallas Mavericks, qui restent sur un énorme échec l’an passé. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des Mavs !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

38 victoires, 44 défaites, 11e de la Conférence Est. Flop, échec, fiasco… utilisez le mot que vous voulez, ils conviennent tous à la saison des Mavericks l’an passé. Finaliste de conf’ en 2022, Dallas n’a même pas réussi à se qualifier pour le play-in tournament, la franchise texane sacrifiant carrément sa fin de saison pour conserver son pick de premier tour de Draft 2023. Un scénario inimaginable pour une équipe guidée par Luka Doncic.

Luka justement, il a encore été exceptionnel individuellement en portant son équipe à bout de bras (on n’a pas oublié son triple-double à… 60 points, 21 rebonds et 10 passes), mais la perte de Jalen Brunson a fait très très mal aux Mavs. Pour compenser, Mark Cuban a tenté un coup de poker en recrutant Kyrie Irving (contre Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie et du capital draft), coup de poker perdant puisque Dallas s’est ensuite écroulé à cause notamment d’une défense et d’un secteur intérieur complètement aux abois. Bref, une saison à oublier. Heureusement qu’il y avait Dirk Nowitzki pour nous dévoiler sa belle statue devant la salle de Dallas…

Le marché de l’été

Ils partent : Christian Wood, Davis Bertans, Reggie Bullock, JaVale McGee, Justin Holiday, Frank Ntilikina, Theo Pinson, McKinley Wright IV

Christian Wood, Davis Bertans, Reggie Bullock, JaVale McGee, Justin Holiday, Frank Ntilikina, Theo Pinson, McKinley Wright IV Ils prolongent : Kyrie Irving, Dwight Powell, Markieff Morris

Kyrie Irving, Dwight Powell, Markieff Morris Ils arrivent : Grant Williams, Seth Curry, Dante Exum, Dereck Lively II, Richaun Holmes, Derrick Jones Jr., Olivier-Maxence Prosper, Mike Miles (two-way)

Plus gros dossier de l’été à Dallas, la Free Agency de Kyrie Irving s’est finalement conclue avec une prolongation de contrat d’Uncle Drew pour 120 millions de dollars sur trois saisons. Dwight Powell a également prolongé à prix discount (12 millions sur trois ans), tandis que Markieff Morris a été conservé via un contrat partiellement garanti, poussant par la même occasion JaVale McGee vers la sortie.

Pas mal de mouvements ont également été réalisés à Dallas après le fiasco de la saison dernière. Parmi les grands chantiers ? La défense, le secteur intérieur et les rebonds. C’est ainsi que Grant Williams est arrivé pour 54 millions sur quatre ans via un sign-and-trade. Le pivot de 2m16 Dereck Lively II a lui été récupéré le soir de la Draft, tout comme Olivier-Maxence Prosper via un trade avec les Kings qui a aussi permis de choper Richaun Holmes. Toujours au rayon des arrivées, on note le retour du sniper Seth Curry, la signature du guard australien à vocation défensive Dante Exum, et le recrutement de l’athlétique Derrick Jones Jr..

Du côté des départs, on dit bye bye à Christian Wood (pas content à Dallas), à Davis Bertans et son contrat, à Reggie Bullock ou encore au Frenchie Frank Ntilikina.

Le roster 2023-24 des Mavericks

Meneurs : Luka Doncic , Kyrie Irving , Dante Exum, Mike Miles Jr. (two-way)

: , , Dante Exum, Mike Miles Jr. (two-way) Arrières : Josh Green , Seth Curry, Jaden Hardy, A.J. Lawson (two-way)

: , Seth Curry, Jaden Hardy, A.J. Lawson (two-way) Ailiers : Tim Hardaway Jr., Olivier-Maxence Prosper

: Tim Hardaway Jr., Olivier-Maxence Prosper Ailiers-forts : Grant Williams , Maxi Kleber, Derrick Jones Jr., Markieff Morris

: , Maxi Kleber, Derrick Jones Jr., Markieff Morris Pivots : Dwight Powell, Richaun Holmes, Dereck Lively II

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Suite aux mouvements de l’intersaison, l’effectif des Mavericks semble plus équilibré que celui de la saison dernière. Sur le backcourt, on va évidemment retrouver Luka Doncic et Kyrie Irving, qui devraient permettre à Dallas d’avoir à nouveau l’une des meilleures attaques de la NBA cette saison. Mais on sait que ces deux-là sont très loin d’être des spécialistes défensifs et on peut donc imaginer Josh Green prendre le poste 3 (plutôt que Tim Hardaway Jr.). L’extérieur de 22 ans est un bon défenseur, il peut planter à 3-points, et ne demande pas trop la gonfle. Traduction : c’est complémentaire avec Luka et Kyrie. Grant Williams devrait lui s’intégrer logiquement sur le poste 4 pour apporter sa défense et sa dureté, tandis que le spot de pivot est à prendre. Habituellement titulaire ces deux dernières saisons, Dwight Powell part favori pour commencer dans le cinq majeur, mais Richaun Holmes et le rookie Dereck Lively II (qui pourrait être titu en présaison) ont chacun une carte à jouer, sans oublier Maxi Kleber.

Au sein de la second unit, il y a du potentiel offensif avec Hardaway Jr., Jaden Hardy et Seth Curry. De l’autre côté du terrain ça s’annonce par contre plus compliqué, même si Dante Exum, Olivier-Maxence Prosper et Derrick Jones Jr. peuvent se faire une place grâce à leurs qualités défensives. Au coach Jason Kidd de trouver la bonne formule pour avoir le meilleur équilibre possible dans son équipe.

Une petite vidéo en passant ?

Luka Doncic, Kyrie Irving et Luka Irving.

Bon, à Dallas, clairement il y a Luka Doncic, Kyrie Irving, et puis tous les autres. “Tous les autres” qui ne nous intéressent pas vraiment en TTFL, à moins de vouloir tenter un pick YOLO avec Tim Hardaway Jr. un soir de match face aux Blazers. Revenons aux choses sérieuses : Luka est un pick premium parmi les premium, qui tourne pas loin d’un triple-double à 30 points de moyenne chaque saison. Quant à Kyrie, il évoluera dans l’ombre de Doncic mais ça ne l’empêchera pas de lâcher des cartons avec une belle efficacité. Uncle Drew sous le maillot des Mavs l’an dernier ? C’est 27 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne en quasiment 50-40-90. On parle d’un magicien en attaque qui devrait délivrer encore pas mal de cadeaux en TTFL cette année.

Infirmerie : le point sur les blessures

Luka Doncic a connu quelques petits bobos avec la Slovénie lors de la Coupe du Monde, notamment à la cuisse. Cette même cuisse qui l’avait d’ailleurs gêné au mois de mars durant la saison NBA. Cela ne l’a pas empêché de finir la compétition, et il sera opérationnel pour le début de la saison avec Dallas. Mais c’est un pépin qui dure et qu’il faudra surveiller. Grant Williams lui a été opéré de la main gauche au cours de l’intersaison, une blessure qui date aussi de mars et avec laquelle la nouvelle recrue de Dallas a joué jusqu’à la fin de la saison. Quant à Jaden Hardy, il a fini la Summer League à l’infirmerie à cause d’une blessure à l’épaule. Il devrait néanmoins être prêt pour le début de la saison. Enfin, on croise les doigts pour que Dante Exum évite enfin les bobos pour son retour en NBA, ainsi que pour Maxi Kleber qui revient d’une grosse blessure aux ischios (seulement 37 matchs l’an passé).

Quels objectifs cette saison ?

La non-qualification en Playoffs la saison dernière doit rester un accident de parcours. L’objectif pour les Mavericks cette année, c’est de redevenir une équipe qui joue au basket au printemps, si possible en terminant dans le Top 6 de la Conférence Ouest. Pour cela, la puissance offensive de l’équipe sera le principal atout de Dallas, mais il faudra également retrouver une partie de la solidité défensive qui avait permis aux Mavericks de finir dans le dernier carré des Playoffs en 2022.

L’objectif plus global, c’est de prouver à Luka Doncic que les Mavericks vont à nouveau dans la bonne direction et qu’ils sont la franchise qui lui faut pour atteindre les sommets. L’échec de la saison passée a posé de vrais doutes sur la volonté de Luka de rester à Dallas pendant la majeure partie de sa carrière. En interne, certains craignent déjà que Doncic demande un transfert en 2024, preuve de l’urgence qui entoure aujourd’hui les Mavs.

Le pronostic du rédacteur

47 victoires – 35 défaites. L’intersaison plutôt convaincante des Mavericks devrait permettre à l’équipe de texane de bien rebondir cette saison. Certes la raquette représente toujours un point faible à Dallas mais globalement on a un groupe qui sera compétitif soir après soir. Luka Doncic va revenir revanchard pour lâcher une nouvelle saison calibre MVP, sa cohabitation avec Kyrie Irving sur le backcourt va s’améliorer, Grant Williams va apporter un vrai plus, et tout ça devrait permettre aux Mavericks de redevenir une équipe qui compte dans la Conférence Ouest. 47 victoires et un retour en Playoffs, on y croit.