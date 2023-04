Après leur fin de saison catastrophique, les Mavericks vont regarder les Playoffs depuis leur canapé, un an seulement après avoir participé aux Finales de Conférence Ouest. Un très gros pas en arrière donc, qui pourrait bien forcer Luka Doncic à demander un transfert si Dallas ne rebondit pas dès l’an prochain.

En activant le mode tanking pour les deux derniers matchs de saison régulière, les Mavericks ont préféré privilégier la prochaine Draft à une possible qualification pour le play-in tournament. Une décision justifiable vu que Dallas ne semblait aller nulle part cette saison, mais le message envoyé à Luka Doncic a de quoi laisser perplexe, lui qui voulait jouer jusqu’au bout pour tenter de qualifier les siens.

On espère pour Dallas que ce calcul permettra aux Mavs de se renforcer au plus vite, car sinon les conséquences pourraient être dramatiques pour la franchise. En effet, si l’on en croit ESPN, il existe un scénario dans lequel Luka demande son transfert dès l’été 2024 si Dallas ne parvient pas à “faire des progrès significatifs d’ici là”.

“Plusieurs sources internes à Dallas ont partagé à ESPN qu’une peur existe en interne, que Luka Doncic pourrait considérer une demande de transfert dès l’été 2024 si les Mavs ne font pas de progrès significatifs d’ici là.”https://t.co/WDOeEJ1X0v — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

Il y a de quoi flipper en vue de la saison prochaine à Dallas.

Alors bien sûr, Luka Doncic est sous contrat avec les Mavs jusqu’en 2026 minimum, lui qui a signé une prolongation supermax en août 2021. Théoriquement, la franchise texane possède donc le contrôle sur l’avenir de son phénomène pour encore pas mal d’années. Et si elle ne veut pas le transférer, Doncic n’aura pas d’autre choix que de garder ses fesses à Dallas. Mais quand vous avez une superstar de son standing qui demande publiquement son transfert et qui a déjà exprimé de gros signes de frustration, la situation peut vite devenir intenable à l’intérieur de la franchise. On l’a vu à plusieurs reprises en NBA ces dernières années, pas très loin de Dallas d’ailleurs avec James Harden et les Houston Rockets. Pas les mêmes situations certes, mais ça peut vite se transformer en gros bordel.

Pour Dallas évidemment, l’objectif est de ne jamais arriver à un tel stade. Et ça passe par une intersaison où les dirigeants de Dallas, à savoir le proprio Mark Cuban et le manager général Nico Harrison, devront faire les bons choix (draft, marché de l’été, transferts potentiels…) tout en espérant ne pas perdre Kyrie Irving à la Free Agency. Ce dernier, arrivé lors de la dernière trade deadline contre Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie et du capital draft, sera agent libre non-restrictif dans quelques semaines et tient sans doute une partie de l’avenir des Mavs dans ses mains. Après avoir perdu Jalen Brunson, Dallas ne peut tout simplement pas se permettre de laisser filer Uncle Drew. Car en cas de départ d’Irving sans la moindre contrepartie en retour, on voit mal comment les Mavericks pourraient retrouver le haut du tableau à l’Ouest en 2023-24…

__________

Source texte : ESPN