Cette nuit, après la fin des matchs NBA, les yeux étaient rivés sur Portland pour le traditionnel Nike Hoop Summit, match opposant chaque année les meilleurs prospects américains et internationaux (19 ans et moins). L’occasion de voir Bronny James à l’œuvre, mais aussi le Frenchie de l’ASVEL Zaccharie Risacher.

Assis au premier rang aux côtés de sa femme et de sa fille, LeBron James était au Moda Center cette nuit pour observer son fiston face aux meilleurs prospects du monde. Et Bronny s’est plutôt bien débrouillé sous les spotlights de Portland.

Avec 11 points (4/9 au tir dont 1/4 à 3-points et 2/3 aux lancers-francs), 4 rebonds, 1 passe (0 turnover), 1 interception et 1 contre en 21 minutes (avec un +/- de +15), Bronny James n’a pas affolé les compteurs, mais il a fait du Bronny. De la défense, une contribution dans les différents aspects du jeu, un peu de scoring, avec en prime une fin de match réussie où il a aidé Team USA à prendre le dessus sur Team World (90-84). Le fils James s’est effectivement montré clutch, laissant ainsi derrière lui une première mi-temps compliquée en attaque.

Team USA leads late on the NBA App & NBA TV.

Bronny James knocks down the pull-up three out of the pick-and-roll at @nikehoopsummit !

Bronny James phenomenal off-ball movement, weaving through the defense and finishing pic.twitter.com/Q2BBEvEseH

Cool moment postgame as as Bronny James daps up his dad and then picks his little sister up.

Zhuri’s smile says it all. pic.twitter.com/hHh0dGYyjU

— Brenna Greene (@BrennaGreene_) April 9, 2023