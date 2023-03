Derrière Victor Wembanyama, il est l’un des plus grands espoirs du basket français. Zaccharie Risacher aura l’opportunité de montrer toute l’étendue de son talent au prochain Nike Hoop Summit, événement qui réunit les meilleurs jeunes de moins de 19 ans. Sélectionné dans la Team World, il affrontera notamment un certain Bronny James.

Quand on parle de pépite du basket français, le nom de Victor Wembanyama est dans toutes les bouches. À tel point qu’il vient presque éclipser toutes les autres jeunes pousses tricolores. L’avantage ? Cela leur permet peut-être d’évoluer à l’abri de la furie médiatique. En tout cas, Zaccharie Risacher va bien prendre la lumière le 8 avril prochain au Moda Center de Portland. Le crackito de l’ASVEL est récompensé alors qu’il propose un contenu très prometteur dans le championnat français mais également en EuroLeague.

The Nike Hoop Summit World team roster was announced today. Heavy US-based international team with just two players (Alex Toohey, Zaccharie Risacher) picked from outside North America. pic.twitter.com/xbD9JLGbKp — Jonathan Givony (@DraftExpress) March 24, 2023

On parlait d’un oeil médiatique moins présent : n’allez pas non plus croire qu’aucun scout NBA ne s’intéresse au garçon. Zach’ est attendu, en l’état actuel des prédictions, sur le podium de la Draft 2024. Âgé de 17 ans, il sera notamment opposé à Bronny James, sélectionné dans l’équipe des États-Unis. Avec l’Australien Alex Toohey, Risacher est également l’un des deux seuls joueurs non issus d’un programme international, la preuve de son talent.

Beaucoup de joueurs évoluant aujourd’hui en NBA ont commencé par faire leurs armes du côté du Nike Hoop Summit. On peut ainsi mentionner Darius Garland, Michael Porter Jr, mais aussi Tyler Herro et Tyrese Maxey ces dernières années. Une formidable opportunité de se montrer aux yeux des franchises, directement sur les terres de l’Oncle Sam. Avec la présence attendue de Bronny James cette année, nul doute que le match sera regardé par énormément de monde. Une motivation de plus pour le frenchie, qui succède à Sidy Cissoko et Yohan Traoré, participants tricolores lors de la dernière édition. On passe aussi la dédicace à Marine Dursus, pensionnaire du Pôle France également choisie pour participer à la rencontre féminine sous les couleurs de la Team World.

