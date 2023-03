Plus que neuf. Plus que neuf matchs, neuf occasions de voir Victor Wembanyama en chair et surtout en os avant son départ pour la NBA. Sûrement un peu plus avec les Playoffs mais l’essentiel aujourd’hui quel est-il ? Profiter du phénomène avant qu’il ne s’envole.

On en parlait juste ici cette semaine, la fin de l’aventure de Wemby en France est proche. Le Farewell tour aura également été l’année de l’explosion, preuve du profil si particulier du gamin, et hier au Portel le géant a continué sa Last Dance avec une défaite mais un nouvel aperçu de son éventail de skills. 19 points, 11 rebonds, 4 contres, 2 passes, en attaque des fadeaways du futur et des tomars dans les cieux qu’on ne peut que filmer, en défense des rejections de daron dont l’une qui a bien failli donner la win aux Mets. Globalement, cette impression que Victor est déjà très loin, sur sa planète à lui, à 2m25 de haut environ, et même si au final les coéquipiers de Nadir Hifi ont fait valoir l’ambiance porteloise, Vico continue d’attirer quoiqu’il arrive la lumière sur lui. Et ce n’est que le début.