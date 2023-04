Opposés à Strasbourg au Palais des Sports Marcel Cerdan, les Mets de Boulogne-Levallois ont pu compter sur un Victor Wembanyama de gala pour faire plier la formation alsacienne. 29 points, 16 rebonds, 4 passes… et de la confiance retrouvée après un petit passage de moins bien pour la jeune pépite du basket français.

Un match à domicile pour tirer le rideau sur une journée franchement ensoleillée. Un contexte extérieur plutôt cool. Une victoire nécessaire pour garder une avance confortable sur Cholet et Dijon. Sportivement, c’est donc un contexte qui est lui aussi intéressant. Et c’est dans ce cadre que Wemby va prendre sa place et faire des dégâts considérables dans la défense des Strasbourgeois. Une preuve ? À la pause, Vic’ compilait déjà vingt points !

De loin, de près : il a arrosé d’à peu près partout. Une polyvalence qui a sans doute fait une fois de plus salivé les Ricains qui ont regardé le match sur le League Pass. Ce que l’on note en particulier ? Ses prises de décision très rapides, qui lui ont souvent permis d’aller chercher des paniers avec une faute en prime. D’abord en difficulté, les Mets joueront pour lui, et se maintiendront au score grâce à ses précieux points. Petite pensée à Bodian Massa qui a pas mal dégusté lorsqu’il s’est retrouvé à défendre sur son grand coéquipier en Équipe de France.

La suite se déroulera du côté de Cholet le 25 avril prochain. Un duel avec un concurrent direct, et deux grosses semaines de repos entre temps. L’opportunité pour Victor Wembanyama de travailler physiquement mais aussi de se reposer, alors que la Draft NBA approche tranquillement et qu’il faudra être au top pour aller chercher ce premier choix que toute la planète basket lui promet depuis déjà longtemps.

Source : LNB, BeIN Sports.