Trois matchs ce soir à des horaires convenables (21h30 et 22h) mais très peu d’enjeu sur les parquets de NBA. Les Clippers tenteront de recoller aux Warriors en affrontant le tank blindé de Portland. Denver se déplacera à Utah pour (enfin) sécuriser leur première place à l’Ouest. Et San Antonio et Minnesota joueront un match pour rien.

# LE PROGRAMME

21h30 : Jazz – Nuggets

22h : Clippers – Blazers

22h : Spurs – Wolves

# À NE PAS MANQUER

Clippers – Blazers (22h) : Difficile de trouver de la hype autour des rencontres de ce soir tant les jeux semblent faits pour les équipes qui seront sur les parquets. Les Clippers affronteront Portland pour revenir à égalité (au bilan) avec les Warriors. Mais battre Portland en ce moment semble être aussi facile que d’obtenir son ASSR2 au collège. Les joueurs de l’Oregon ont réussi une masterclass de tanking lors de leur dernière sortie à San Antonio en réussissant magnifiquement à perdre alors qu’ils menaient de plus de 10 points à 5 minutes de la fin. Génies.

Jazz – Nuggets (21h30) : Alors peut être ! Denver pourrait enfin s’assurer de la première place à l’Ouest. La rigolade a assez duré. Après avoir perdus deux fois de suite, contre Houston (MDR) et Phoenix, les Nuggets (toujours sans Jokic) ont une troisième cartouche pour s’asseoir tout en haut du classement. Face à une équipe du Jazz qui a officiellement déchiré son billet pour la postseason la tâche devrait être facilitée par le soucis de tanking des joueurs de Salt Lake City.

# À SUIVRE ÉGALEMENT

Spurs – Wolves (22h) : Seul enjeu de la rencontre, éviter pour les Wolves un retour inespéré d’OKC à la 9ème place. Mais après avoir gagné (sans faire exprès) un match, les Spurs auront à coeur de se reprendre et d’aller chercher une nouvelle défaite. Victoire quasi-acquise déjà pour Minnesota qui terminera (sauf cataclysme) à la 9ème place de l’Ouest. Enjeu quasi-nul donc ce soir.