Preview de la soirée NBA : spoiler, certains ont déjà réservé leur billet retour à la maison

Quatre rencontres au programme des Playoffs cette nuit, deux par conférence, et déjà du win or go home pour certaines équipes. Il faut s’attendre à tout pour cette salve de Game 5 et l’ambiance risque d’être électrique sur tous les parquets NBA cette nuit.

1h00 : Sixers – Wizards (3-1) : retour au Wells Fargo Center dans cette série où Philadelphie va devoir tuer sa proie plutôt que de la laisser y croire. Le dernier match a donné un léger sursis aux Wizards, menés comme à leur habitude par le tandem Bradley Beal – Russell Westbrook. Mais les Sixers ont montré qu’il y avait bien une classe d’écart et le frontcourt des Wizards a été en grande souffrance lors des trois premiers matchs. Privé de sa star Joel Embiid, Philly a tout de même de bons arguments pour gagner cette rencontre et donc conclure la série, notamment son ailier Tobias Harris, plutôt en forme actuellement. Le duo Ben Simmons – Matisse Thybulle voudra quant à lui limiter l’impact des stars de Washington.

1h30 : Knicks – Hawks (1-3) : par pitié, toi qui lis cet article, interdiction formelle de rater ce match. Raison n°1 : c’est le retour de la série au Madison Square Garden ! Les « TRAE IS BALDING » commençaient déjà à nous manquer. Les joutes entre Trae Young et la Knicks Nation ont livré deux superbes chapitres, il serait probable que le Game 5 le soit aussi. Raison n°2 : toi qui as ce maillot numéro 1 des Bulls dans ta buanderie, tu ferais mieux de le ressortir, car le meilleur joueur des Knicks lors de ce premier tour s’appelle Derrick Rose et par pure nostalgie, voir Derrick potentiellement arracher une win au Madison Square Garden, ça ne se rate pas. Raison n°3 : on pourrait peut-être voir le dernier match des Knicks cette saison, et on a envie de voir une dernière fois la bande à Julius Randle fouler le parquet du Garden. Vous êtes désormais prévenus, ce match de Playoffs est immanquable.

3h30 : Jazz – Grizzlies (3-1) : Utah va tenter de terminer cette lutte pas facile face à Memphis, car même si le Jazz mène désormais 3-1, il faut toujours se méfier des jeunes Grizzlies. Ja Morant et Dillon Brooks en première ligne ont alimenté la boxscore de Memphis. Les 47 points historiques pour les premiers Playoffs de Morant ont donné un sérieux aperçu de ce que pouvait donner le slasheur quand il était en feu. De leur côté, les Jazzmen ont pu compter dans le Tennessee sur le local de l’étape : Mike Conley. Le meneur a été impeccable, notamment lors du Game 3. Le Jazz, depuis le retour de Donovan Mitchell, n’a pas perdu un match dans cette série et pourrait continuer sur sa lancée pour la tuer. Memphis, comme à son habitude, aura le couteau entre les dents et voudra absolument revoir son public une dernière fois. Pour cela, la victoire est indispensable.

4h00 : Clippers – Mavericks (2-2) : autre match immanquable. Il faudra voir comment les Mavs réagissent après leurs deux défaites successives à la maison. Luka Doncic n’a pas su être aussi stratosphérique lors du dernier match et aura à cœur de se reprendre, même s’il a l’air diminué. De leur côté, les Clippers voudront éviter de perdre une nouvelle fois l’avantage du terrain, car une défaite serait synonyme de match éliminatoire à Dallas. La dynamique est de leur côté et les nouvelles rotations dictées par Tyronn Lue semblent bien plus adaptées que celles adoptées lors des matchs au Staples Center. À voir comment Carlisle va répondre à ça. La bataille s’annonce déjà épique entre deux équipes dont la rivalité a encore atteint un autre statut lors de cette série. Luka aura bien besoin d’un Kristaps Porzingis en forme et d’un supporting cast au niveau pour espérer mettre à mal les Clippers.

Du sang et des larmes. Voilà le programme de ce soir. Certaines risquent de partir en vacances au petit matin, mais elles tenteront le tout pour le tout pour prolonger au moins encore un peu leur saison.