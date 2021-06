Le pari NBA du jour : 315€ à gagner en misant sur les Hawks qui terminent les Knicks à New York

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 2 juin, c’est un programme alléchant que nous offre la NBA avec quatre matchs de Playoffs au menu. Voilà qui nous donne encore une fois de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Sixers (1,43) – Wizards (3,20)

01h30 : Knicks (1,90) – Hawks (2,10)

03h30 : Jazz (1,20) – Grizzlies (5,30)

04h00 : Clippers (1,37) – Mavericks (3,65)

Le pari qu’on sent bien

Les Hawks remportent le Game 5 et la série contre les Knicks (2,10) : pour la première fois, Atlanta a l’occasion de finir les Knicks ce soir. Trae Young et ses copains mènent 3-1 dans la série et semblent un cran au-dessus d’une équipe de New York trop limitée offensivement. Ice Trae sera dans son nouveau jardin du Madison Square Garden, les Hawks restent sur deux victoires faciles contre les Knicks, et on voit mal les hommes de Tom Thibodeau trouver les solutions suffisantes pour stopper l’hémorragie, même s’ils joueront avec l’énergie du désespoir. Allez, victoire Atlanta et série bouclée.

Le pari combiné à tenter

Tobias Harris marque au moins 25 points contre les Wizards et les Clippers battent les Mavericks (2,12) : on part d’abord à Philadelphie pour le combiné du soir. Avec la probable absence de Joel Embiid, on attend de Tobias Harris qu’il score bien comme il faut contre la défense de Washington, loin d’être irrésistible. Il tourne à 24 points de moyenne sur la série, et est monté jusqu’à 37 dans le Game 1 quand Embiid était gêné par les fautes. On mise sur une grosse perf’ offensive de Tobias. Ensuite, direction la Côte Ouest et Los Angeles. Dos au mur après deux défaites à la maison, les Clippers ont magnifiquement réagi à Dallas en gagnant deux matchs. La série a complètement changé de dynamique et la bande à Kawhi Leonard a repris l’avantage du terrain. On attend des hommes de Tyronn Lue qu’ils confirment ce soir, eux qui semblent avoir trouvé la bonne formule en jouant plus petit. De plus, Luka Doncic ne semble pas au top physiquement et sans un Luka à 100%, les chances de Dallas sont faibles.

Une petite folie pour finir ?

Ja Morant termine avec une performance à au moins 25 points, 5 rebonds et 7 passes contre le Jazz (3,80) : c’est peut-être le dernier match de la saison pour Ja Morant, alors on peut compter sur lui pour absolument tout lâcher. Auteur d’une performance historique lors de son dernier passage dans l’Utah, la pépite de Memphis est tout à fait capable de nous lâcher une nouvelle masterpiece. 25 points, 5 rebonds, 7 passes, la barre est haute mais on sait que Morant décolle comme personne.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

