Brad Stevens n’est plus coach des Celtics, Danny Ainge out : séisme à Boston ! Apéro TrashTalk

Attention, on a sorti le balai à Boston pour faire un grand et gros ménage de printemps. Si le sweep a été évité face aux Nets au premier tour des Playoffs, les Celtics ont quand même décidé de se lancer dans un nettoyage en profondeur. Un Apéro TrashTalk était obligatoire dès que la bombe est tombée en milieu d’après-midi.

C’est une longue page qui se tourne dans le Massachusetts au moment où l’on apprend que Danny Ainge va quitter son poste de président des Celtics pour profiter d’une retraite paisible et méritée avec ses proches. A 44 ans, c’est bel et bien Brad Stevens qui prend sa place. Un gros upgrade pour le (encore) jeune technicien dont la première tâche sera de désigner son successeur sur le banc du Garden. En 10 minutes, Boston vient donc de changer de directeur des opérations basket après 18 ans sous Danny Ainge… et de coach après 8 ans sous Brad Stevens. Le bilan du premier reste un peu léger par rapport à la renommée de la franchise avec un seul petit titre (2008) mais tout de même 7 finales de Conférence dont un second parcours qui se terminera en Finales NBA en 2010. Evidemment, on se souvient avant tout du trade de KG et Ray Allen en 2007 mais aussi de la Draft de Jayson Tatum et Jaylen Brown ou encore du pari Isaiah Thomas et la liste est encore longue. Tous ces moves qui faisaient de Danny Ainge l’un des visages incontournables à chaque Free Agency et trade deadline, nous surprenant toujours avec des choix très osés sans faire de sentiment. Maintenant, une nouvelle ère démarre sous Brad Stevens.

