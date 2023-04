Absent des terrains depuis plusieurs mois à cause d’une blessure au genou, Steven Adams ne reviendra pas pour les Playoffs. La nouvelle vient tout juste d’être annoncée, à une semaine des grandes échéances du printemps.

Ja Morant n’aura pas son garde du corps numéro 1 pour le protéger durant les prochains Playoffs.

Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, Steven Adams devrait rater l’intégralité de la postseason à cause de sa blessure au genou droit. Le pivot de 2m11 et 120 kilos, qui tournait à 8,6 points, 11,5 rebonds, 2,3 passes et 1,1 contre en 42 titularisations cette saison, n’a pas joué depuis le 22 janvier dernier. En mars, il a reçu une injection dans son genou, mettant fin à sa saison régulière.

ESPN Sources: Memphis Grizzlies center Steven Adams is likely to miss the postseason with his injured right knee. Adams, who underwent a stem cell injection a month ago, has been out with a PCL sprain since late January. pic.twitter.com/VtMnKhlHFq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 8, 2023

Si les Grizzlies ont appris à se débrouiller sans lui et qu’il a été peu utilisé lors des Playoffs 2022 pour cause de match-ups défavorables, Steven Adams reste un pilier de la raquette de Memphis, dont l’absence risque de peser. D’autant plus que Brandon Clarke, autre intérieur, est également forfait pour le reste de la saison à cause de sa rupture du tendon d’Achille. Ça fait donc deux soldats en moins, pas anodin pour une équipe de Memphis qui vise les Finales NBA.

Pour essayer de compenser ces absences, les Grizzlies ont décidé de transformer le contrat two-way du rookie Kenneth Lofton Jr. (Rookie de l’année en G League) en contrat standard, ce qui signifie qu’il pourra participer aux Playoffs. Par ailleurs, Memphis a également choisi de couper le petit meneur Kennedy Chandler.

__________

Source texte : ESPN