Dans le All-Star Game des lycéens de dernière année, Bronny James a marqué le match de son empreinte malgré sa défaite. Cinq tirs du parking pour impressionner la galerie. Avec cette perf’, on serait pas plus proche du futur Steph Curry que d’une copie de papa LeBron ?

Le McDonald’s All-American Game avait lieu cette nuit. Les 24 meilleurs lycéens de dernière année étaient sur le parquet du Toyota Center à Houston. La Team East a remporté la victoire au finish 109-106 après que Isaiah Collier ait manqué les derniers lancers-francs pour la Team West. Mais malgré la défaite, Bronny James a répondu présent avec 15 points, tous marqués du parking à 62.5%. Chaque panier était l’occasion de voir LeBron James célébrer au premier rang, avec de la glace dans le sang pour son fils. Pour le moment, on est sur un profil bien différent de papa. Plus petit, moins lourd, dans le back-court avec une adresse de sniper. Un style de jeu qui se rapproche plus d’un Stephen Curry (en plus athlétique) que d’un LeBron.

Pour ce All-American McDonald’s Jam Fest, Bronny James a brillé, mais n’a pas gagné. Plus tôt dans la semaine, il a terminé second au dunk contest, ratant totalement sa finale. Puis, lors du All-American Game, il a scoré mais s’est incliné. Dommage qu’il n’ait pas un petit succès à se mettre sous la dent avant son passage en université. Un avenir qu’on ne connait pas et le bonhomme semble jouer la montre. Parmi les 24 joueurs présents dans cette grande fête du basketball lycéen, Bronny James est le seul à ne pas encore avoir signé en NCAA ou en G-League Ignite.

Selon les dernières rumeurs, il aurait reçu des offres de Memphis, Ohio State, Southern California et d’Oregon. Mais rien d’officiel pour le moment. Difficile de réaliser que le fils de LeBron James n’ait toujours pas d’équipe NCAA pour la saison prochaine, malgré son potentiel intéressant. On pourrait penser que l’avoir dans son université ferait une promotion de folie et attirerait les médias à chaque match. Peut-être que sa bonne performance au McDonald’s All-American Game fera pencher la balance pour son avenir.

Bronny James est attendu en NBA en 2024 pour jouer avec son père. Ce serait la première fois qu’on verrait un père et un fils jouer ensemble en NBA. Et avec la famille James, rien n’est impossible.