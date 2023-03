On le savait depuis un petit moment, cela vient d’être confirmé par Chris Haynes (Bleacher Report), Damian Lillard ne rejouera pas cette saison en NBA. Absent depuis trois rencontres maintenant à cause d’un bobo au mollet, Dame part en vacances avant l’heure dans une saison où il aura à nouveau briller en solo, mais sans Playoffs à l’arrivée.

It’s holidays time ! Damian Lillard ne reviendra pas sur les parquets de NBA cette saison. En pleine dérive, la franchise de Portland ne prendra aucun risque avec sa superstar et active le mode tanking à pleine puissance. C’est Chris Haynes de BleacherReport qui a délivré l’information hier dans la soirée, dévoilant un secret de polichinelle :

With injury-plagued Portland Trail Blazers out of the playoff picture, superstar guard Damian Lillard will be held out the remainder of the season, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 28, 2023