Victor Wembanyama a encore été très bon hier lors de la victoire des Mets à domicile face au Mans, 89-83. 26 points, 10 rebonds et 3 contres pour Wemby qui a étalé sa palette technique tout au long de la rencontre sans surjouer.

Attendu à chaque sortie en Betclic Elite, Victor Wembanyama ne cesse de répondre présent. Hier encore face au Mans, le (très probable) futur n°1 de draft a impressionné tout le monde : moves maîtrisés, shoots à mi-distance, steps-backs… Wemby leur a tout fait !

Le géant termine ce match avec une ligne de stats bien noircie et la victoire en prime :

(Source LNB)

Au delà de la palette technique qu’on lui connaît, Victor a impressionné hier dans sa capacité à jouer juste et à faire briller ses coéquipiers, même si il ne termine qu’à deux passes décisives, il aimante ses adversaires et oriente le jeu des Mets. Bref, une performance de patron dans une rencontre loin d’être évidente. Le Mans, prétendant aux Playoffs, a crânement joué sa chance en faisant jeu égal dans la première mi-temps. Dans le troisième quart-temps les Mets ont resserré les rangs et pris le large. Malgré un regain de forme des Manceaux en fin de match, Boulogne enchaine et s’accroche à sa deuxième place, derrière le leader Monaco.