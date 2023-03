C’est la breaking news du jour, Kevin Durant s’apprête à faire son retour ce soir avec les Suns. Cette fois-ci devrait être la bonne pour sa première à domicile. Enfin, ça c’est si le parquet est nettoyé pour l’échauffement.

On l’attend depuis février, le premier match de Kevin Durant sous le maillot des Suns au Footprint Center. Cet événement devait avoir lieu le 9 mars dernier contre le Thunder, mais une glissade à l’échauffement en a décidé autrement. Cela lui a valu une cheville foulée et dix matchs de raté. Durant cette période, Phoenix est en négatif avec seulement quatre matchs gagnés pour six de perdus. Mais heureusement, le héros KD revient régler ça.

Le match contre les Wolves est très compétitif pour un retour, surtout que les loups ont récupéré Karl-Anthony Towns qui veut apparemment concourir pour le trophée du joueur le plus clutch de l’année. Deux lancers décisifs contre les Hawks et un missile à 3-points pour crucifier les Warriors. Minnesota est sur quatre victoires de suite et ne lâche pas le Top 6. Les Suns, eux, doivent protéger leur quatrième place face aux Clippers. Même en cas de défaite, ils seraient encore dans le Top 4, mais seulement au tie-breaker. Mieux vaut éviter les mauvaises surprises à 11 jours de la fin de la régulière.

After missing 10 games with a sprained ankle, Phoenix Suns All-NBA star Kevin Durant will make his return Wednesday vs. the Minnesota Timberwolves barring setback, league sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/vePOrtWS7W — Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2023

Kevin Durant revient au meilleur des moments car Phoenix doit gérer son finish pour être le plus tranquille possible lors des Playoffs. Il reste sept matchs au programme et pas n’importe lesquels. Mis à part les Spurs au milieu du calendrier, le reste ne sera pas une partie de plaisir. Déjà ce soir contre les Wolves, qui sont en pleine bourre comme dit plus haut. Ensuite, on retrouve deux fois Denver, leader de l’Ouest. Cela va nous offrir de belles affiches entre Jokic et Durant et potentiellement une des futures demi-finales de conférence. Les Suns jouent le Thunder également. Sur le papier, les Cactus sont au-dessus, mais OKC est encore en course pour le play-in et a déjà prouvé qu’il pouvait faire tomber des gros, donc attention.

Puis, la saison se termine en back-to-back à Los Angeles en commençant par les Lakers, puis en allant chez les Clippers. Deux équipes avec de l’ambition et des envies de postseason. Un Kevin Durant ne sera pas de trop pour espérer remporter tous ces matchs.