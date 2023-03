Théo Maledon a régalé cette nuit dans une victoire 137-134 contre ses anciens coéquipiers du Thunder. 19 points, 9 passes et 4 contres pour le Français et des arguments pour négocier un vrai contrat NBA.

Les Hornets sont en mode juge de paix de la conférence Ouest. Après avoir battu par deux fois les Mavs, Charlotte continue sa démolition à l’Ouest en dominant OKC, 137-134. Avec beaucoup de minutes et dans le sillage d’un P.J Washington intenable (43 pions hier soir), le Français Théo Maledon est sorti du bois hier dans l’Oklahoma. 19 points, 9 passes et 4 contres, une sacrée grosse perf’ pour celui qui sortait de deux ans sous le maillot du… Thunder.

Toujours en two-way contract, Théo Maledon n’a pas souvent été sous le feu des projecteurs cette saison. Il a souvent enchaîné les allers-retours entre la NBA et la G League (avec le Swarm de Greensboro) car son contrat ne lui permet pas de jouer plus de 50 matchs par saison en NBA. Cela va peut-être changer car la pépite tricolore a marqué beaucoup de points hier soir dans l’optique d’un contrat NBA.

En l’absence de LaMelo Ball, out jusqu’à la fin de la saison, Théo a du temps de jeu (38 minutes hier) et le fait fructifier. Dans une équipe où il n’y a plus aucune pression des résultats, le natif de Rouen peut jouer libéré. Présent aux quatre coins du terrain hier, Maledon a distribué, provoqué et aussi contré. Pour la petite histoire, c’est le premier point guard des frelons à enregistrer 4 contres en une partie depuis… Kemba Walker. Solide.

Adroit au shoot (7/15 hier) et dangereux aussi derrière l’arc (2/5), il lui reste 5 matchs pour boucler la saison avec les Hornets. Autant d’occasions pour le Français de 22 ans d’aller chercher son précieux sésame à Charlotte. Toutes les conditions sont réunies, il n’y plus qu’à.