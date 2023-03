Transféré aux Suns à la NBA Trade Deadline, Kevin Durant a rejoint une équipe déjà composée de grands noms et finaliste il y a à peine deux ans. De quoi raviver certaines critiques datant de 2016, quand KD avait signé chez les Warriors qui sortaient alors de la meilleure saison régulière de l’histoire. Mais la nouvelle superstar de Phoenix n’hésite pas à contre-attaquer.

“Kevin Durant ne sera jamais considéré parmi les plus grands tant qu’il n’aura pas gagné de titre en tant que leader” a récemment déclaré Charles Barkley, ancienne légende NBA et aujourd’hui analyste sur TNT. Un sentiment validé par son collègue Shaquille O’Neal, qui pour info s’est récemment embrouillé avec KD sur Twitter.

Face aux critiques de ces deux grands noms du basket, critiques partagées par un certain nombre de fans qui aiment remettre en question la legacy de Durant depuis 2016, le Slim Reaper s’est défendu. Et c’est le pauvre Scoot Henderson (prospect numéro 2 de la Draft 2023 derrière Victor Wembanyama) qui a pris une balle perdue (Yahoo Sports).

“On en arrive à un point où ils disent, ‘va jouer avec Scoot Henderson et gagne un titre, alors on te donnera du crédit’. Je n’ai besoin du crédit de personne, ni de Barkley, ni de Shaq. Vous pouvez arrêter de me regarder jouer, vous n’êtes pas obligés de parler de moi si vous n’êtes pas de mon côté. Je ne compte pas m’arrêter. Tout le monde a son opinion. Cela ne va pas m’arrêter, ou influencer la manière dont je vois le basket.”

La manière dont Kevin Durant voit le basket, ce n’est pas à travers la perspective d’un leader qui doit absolument être le mâle alpha pour prouver qu’il est capable de mener une équipe au titre. KD, c’est un puriste du jeu, qui veut maximiser son potentiel individuel en évoluant dans le meilleur environnement possible pour y arriver. C’est notamment pour cette raison qu’il a choisi Golden State en 2016, lui qui voulait rejoindre l’équipe au jeu collectif le plus léché de toute la NBA.

Aujourd’hui à Phoenix, Kevin Durant a l’opportunité de côtoyer d’autres puristes de la balle orange, à savoir Devin Booker et Chris Paul, tout ça dans le but de remporter son troisième titre NBA. Comme il le dit, “ce n’est pas mon job de coacher l’équipe, le leader c’est Monty Williams”. KD est là pour jouer au basket, planter ses 30 points tous les soirs, afin d’aider l’équipe à gagner. Et on n’en connaît pas beaucoup qui sont meilleurs que lui à ce petit jeu-là. Alors que Phoenix a connu une première partie de saison faite de hauts et de bas (bilan de 32 victoires – 28 défaites au All-Star Break), c’est peut-être KD qui permettra aux Suns de changer de dimension pour accrocher enfin une première bannière de champion au sommet du Footprint Center.

Est-ce que ça suffira pour fermer la bouche de Shaquille O’Neal et Charles Barkley ? Probablement pas. Mais ce n’est pas ça qui empêchera Kevin Durant de dormir.

__________

Source texte : Yahoo Sports