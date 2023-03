Absent depuis début février à cause d’une blessure à la jambe, Stephen Curry devrait très bientôt retrouver les parquets. Potentiellement dès ce dimanche, pour l’affiche opposant les Warriors aux Lakers.

Alors qu’une équipe vient de perdre sa superstar, l’autre est sur le point de la retrouver.

Si l’on en croit l’insider Chris Haynes (NBA on TNT / Bleacher Report), Stephen Curry a l’intention de rechausser les sneakers pour le court déplacement des Warriors à Los Angeles ce dimanche, pendant que LeBron James est lui out pour trois semaines. Une nouvelle qui confirme les récents reports disant que Curry pouvait potentiellement revenir lors du prochain road-trip de Golden State, qui commence justement ce week-end à la Crypto.com Arena.

Golden State star Stephen Curry (leg) intends to make his return on Sunday on the road against the Los Angeles Lakers barring a setback, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 3, 2023