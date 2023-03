A peine le temps de profiter la nuit dernière du retour de Kevin Durant… qu’un autre comeback royal nous était promis : celui de Stephen Curry. Blessé au tibia le 4 février dernier, le meneur des Dubs devrait faire son retour la semaine prochaine et ainsi ajouter une bonne dose d’épice à la fin de saison des Warriors. Le travail d’un Chef étoilé, ni plus ni moins.

Oh que le timing est bon.

Oh que le timing est bon, pour des Warriors dans un mood plutôt agréable actuellement, portés notamment par un Klay Thompson revigoré. Mais que Klay se rassure, le Chef est bientôt de retour pour se saisir de la baguette de chef… d’orchestre, en plus des ses louches et de ses cuillères en bois. Depuis la blessure du double MVP et quadruple champion NBA ? Cinq victoires et quatre défaites pour Golden State, et une place préservée parmi les cadors de l’Ouest, à un mois et des poussières des Playoffs. Car oui, le timing est très bon messieurs dames.

Retour de KD ce soir, retour de Curry la semaine prochaine, la vie reprend son cours normal ❤️ https://t.co/wpfvmqZyHn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 1, 2023



Cette saison Stephen Curry tourne à 29,4 points par match, sa troisième plus grosse moyenne en carrière mine de rien, et la présence à ses côtés de son Splash Bro de toujours mais aussi de Jordan Poole fait évidemment du backcourt des Dubs un cauchemar pour n’importe quelle défense en NBA, rien que d’y penser. A Los Angeles dimanche soir face aux Lakers, à Oklahoma City mardi face au Thunder ou dans le Tennessee jeudi pour faire face à quelques oursons, voilà les trois dates cochées pour le retour du Chef et la Conférence Ouest s’en verra donc instantanément rebattue de cette nouvelle carte.

On rappelle que les Warriors sont champions NBA en titre, on rappelle que Steph Curry est le meilleur shooteur de l’histoire, et que ces deux postulats doivent logiquement suffire à faire de cette nouvelle la meilleure de la journée. Pas seulement si vous êtes fans des Warriors, mais si vous êtes fans de basket, tout court.