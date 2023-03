Récemment coupé par les Bulls, Goran Dragic serait sur le point de rejoindre les Milwaukee Bucks. Une dernière chance pour le meneur slovène de 36 ans de décrocher une bagouze ?

Il y a quelques jours, on apprenait que le Dragon s’était fait couper par Chicago. Aujourd’hui, il est libre de signer dans une équipe qui voudrait bien de l’ancien joueur des Bulls. Cette nuit, une nouvelle est justement tombée à ce sujet : les Bucks seraient sur le coup pour récupérer le vétéran d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Dragic devrait rencontrer la franchise dès aujourd’hui, à Milwaukee. On apprend par ailleurs que Gogi se dit « prêt » à jouer pour les Bucks, lui qui avait longuement hésité à signer pour les Daims l’année dernière avant de se tourner vers les Nets.

ESPN Sources: The Milwaukee Bucks have emerged as frontrunners to sign guard Goran Dragic. He has connected with a few contenders since Bulls waived him, but the East-leading Bucks have moved to forefront of reaching a deal with Dragic.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 2, 2023