Si Stephen Curry devrait retrouver les Warriors ce week-end, un autre membre clé de Golden State continue d’être éloigné des terrains. On parle d’Andrew Wiggins, dont l’absence pour raisons personnelles laisse planer un climat d’incertitude au-dessus de la Baie de San Francisco.

Cela fait depuis le 13 février dernier qu’Andrew Wiggins n’a pas enfilé le maillot des Warriors, lui qui a manqué les six derniers matchs de Golden State pour un problème familial. Aucune date de retour n’a pour l’instant été communiquée par le joueur ou la franchise, ce qui laisse forcément la fanbase des Dubs dans le flou.

Andrew Wiggins is still out due to a ‘family matter,’ per @Con_Chron “With Wiggins missing his sixth straight game Thursday night, it’s clear that he’s dealing with something serious.” Prayers 🙏🏽 pic.twitter.com/Yj3na7m3cq — NBACentral (@TheNBACentral) March 3, 2023

Bien évidemment, les Warriors accordent tout le temps qu’il faut à Wiggins pour pouvoir faire face à cette situation d’ordre personnel. Mais difficile pour nous de ne pas se poser des questions sur sa disponibilité.

On parle d’un joueur qui apporte ses 17 points par soir, sa défense, et ses 39% de réussite à 3-points. Pour le dire autrement, c’est un membre clé du cinq majeur de Golden State, qui a prouvé son importance dans le run pour le titre la saison dernière. Donc son absence peut clairement impacter les chances des Dubs de défendre leur statut de champion en cette fin de saison. Si l’on en croit le boss des opérations basket Bob Myers, interrogé sur l’absence d’Andrew tout récemment, un retour prochain est envisagé, mais il n’a pas voulu trop s’avancer sur le sujet (via 95.7 The Game).

“Ce n’est pas ce qui est prévu [une longue absence, ndlr.] à mon sens. Ce n’est pas ce qui est attendu. Son absence peut-elle se prolonger pour un long moment ? Je ne pense pas. Mais je vais me limiter à ça.”

Espérons que les propos de Bob Myers soient bientôt confirmés, d’abord pour Wiggins et ensuite pour les Warriors, qui surfent actuellement sur une grosse dynamique. Malgré l’absence de Stephen Curry, Golden State est sur quatre succès consécutifs, une série qui a permis aux champions en titre de grimper à la cinquième place au sein d’une Conférence Ouest hyper serrée. Peut-être que les Dubs – irréguliers durant toute la… régulière – ont enfin trouvé leur rythme de croisière, ce qui est assez flippant sachant que Curry est sur le point de revenir. Et si Wiggins venait à suivre, on pourrait bien assister à une fin de saison XXL de la part des Warriors.

__________

Sources texte : San Francisco Chronicle, 95.7 The Game