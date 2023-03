Jamais le dernier pour sortir des hot takes, la grande bouche des Warriors Draymond Green a encore lâché une déclaration qui devrait faire parler. Selon lui, les joueurs européens ne sont pas jugés de la même manière que les Américains quand il s’agit de gagner un titre NBA.

C’est sur le podcast The Volume avec l’ancienne star des Wizards Gilbert Arenas que Draymond s’est exprimé sur le sujet. Voilà ce qu’il a déclaré après avoir vu une liste d’ESPN concernant les joueurs étant le plus sous pression pour remporter une bague de champion.

.@Money23Green and Gilbert Arenas speak on European players not being held to the same standard as US players pic.twitter.com/Vav5uIUzg1 — The Volume (@TheVolumeSports) March 2, 2023

“Sur la liste, je crois qu’il y avait James Harden en numéro un, Chris Paul numéro 2, Jayson Tatum troisième, Joker [Nikola Jokic, ndlr.] à la quatrième place, et Luka (Doncic) n’était même pas sur la liste. Je trouve qu’au fur et à mesure des années, les joueurs européens ont été moins critiqués que les Américains pour ne pas avoir gagné le titre NBA. Et je ne comprends pas pourquoi.”

Les stars européennes moins critiquées que les Américains pour leur incapacité à gagner un titre ?

Draymond, va donc dire ça à Giannis Antetokounmpo, qui en a pris des critiques dans la tronche avant de finalement gagner la bague en 2021. “Il suffit de construire un mur pour le stopper en Playoffs”, “Il est trop limité techniquement pour affronter les meilleures défenses”, “Il n’a pas les épaules pour emmener une équipe au bout”… Voilà le genre de discours qui a longtemps entouré le Freak. Et que dire de l’Allemand Dirk Nowitzki, critiqué voire même moqué pendant des années pour son incapacité à emmener Dallas au sommet malgré son statut de MVP. Il a fallu un parcours historique en 2011 et un magnifique titre de champion face au Heat de LeBron James – Dwyane Wade – Chris Bosh pour fermer toutes les bouches.

Sur 10-15 dernières années, quand on prend le cas de Dirk et Giannis qui représentent l’élite en tant que franchise player provenant du Vieux Continent, la déclaration de Draymond ne se vérifie pas dans les faits. Aujourd’hui, avec les deux plus grandes stars européennes (en plus de Giannis) que sont Luka Doncic et Nikola Jokic, il y a peut-être matière à discuter. Mais Luka mérite-t-il plus de critiques quand on voit le niveau de son supporting cast et qu’on sait qu’il a porté – à seulement 23 ans – les Mavs jusqu’en Finales de Conférence l’année dernière ? Le Joker – malgré son statut de double MVP – pouvait-il vraiment faire plus en Playoffs avec les blessures de Jamal Murray et Michael Porter Jr. ces deux dernières saisons ?

“I feel like over the years, European players has not caught the same flak of winning a championship as US players.” – Draymond Green (Via @TheVolumeSports ) pic.twitter.com/yJtww8D1L4 — NBACentral (@TheNBACentral) March 2, 2023

Peut-être que les raisons qui expliquent pourquoi Doncic et Jokic sont derrière James Harden ou Chris Paul dans le classement d’ESPN ne sont pas liées au fait qu’ils soient Européens, mais plutôt à des situations bien spécifiques. Harden et CP3 ont respectivement 33 et 37 ans, possèdent quelques gamelles en Playoffs sur leur CV, et sont aujourd’hui dans un contexte favorable pour vraiment jouer le titre. La présence de Jayson Tatum dans le Top 3 est débattable car on parle d’un joueur de seulement 24 piges, mais il reste sur une Finale NBA ratée face aux Warriors et évolue dans l’une des deux équipes les plus complètes de la Ligue.

Au final, on a donc du mal à voir le double standard mentionné par Draymond Green. Il ne fait aucun doute que Luka Doncic et surtout Nikola Jokic, que certains (coucou Kendrick Perkins) accusent de faire du stat-padding, auront droit à leur lot de critiques s’ils continuent d’enchaîner les saisons sans aller au bout. La preuve, la grande tête d’ESPN Stephen A. Smith – auteur du classement cité juste au-dessus – a déjà préparé le terrain concernant le Joker.

“Être triple MVP de la NBA, sans avoir la moindre participation à une Finale NBA et encore moins un titre, sera quelque chose de flagrant.”

