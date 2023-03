Tony Parker au Hall of Fame, la conclusion logique d’une carrière magnifique

C’était attendu mais c’est officiel depuis cette nuit, Tony Parker fera bien partie de la cuvée 2023 du Hall of Fame. Comme Pau Gasol, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Gregg Popovich ou encore Becky Hammon, le meneur tricolore va rejoindre le panthéon du basket. Un honneur plus que mérité !

GOAT du basket français, légende des Spurs, quatre fois champion NBA avec San Antonio, Tony Parker a connu une carrière riche en émotions et en succès. Du Paris Basket aux San Antonio Spurs, avec un finish du côté des Hornets de son idole Michael Jordan, TP a été l’idole de toute une génération de fans tricolores. Parler de NBA dans l’hexagone, pendant des années c’était parler de Tony Parker et de sa success story au Texas avec les Spurs de Gregg Popovich.

On rappelle quelques faits d’armes du bonhomme :

4 titres de champion NBA

1 récompense de MVP des Finales (2007)

5 médailles internationales avec la France dont 2 en or avec notamment le Championnat d’Europe 2013.

1254 matchs NBA

Meilleur passeur de l’histoire des Spurs (en régulière et en Playoffs)

Troisième meilleur scoreur de l’histoire des Spurs

Second au nombre de matchs joués pour les Spurs

19 473 points inscrits en NBA

Il y a les chiffres et les trophées bien sûr mais aussi les émotions, les histoires (le discours à la mi-temps contre l’Espagne), les moments où les fans se lèvent du canap’ car le capitaine des Bleus montre la voie avec autorité. C’est un océan de souvenirs pour nous tous.

Premier joueur français à devenir All-Star, premier joueur français à devenir champion NBA, premier Français à inscrire son nom parmi les MVP des Finales, meilleure performance au scoring pour un tricolore (55 points), Parker a longtemps rimé avec pionnier et c’est pas fini avec ce nouvel accomplissement, le dernier de sa carrière : l’entrée au Hall of Fame.

Sources: Wade, Nowitzki, Gasol, Popovich, Hammon, Parker elected to HOF – via @ESPN App https://t.co/1d3jO0fu1O — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 29, 2023

Ce n’est pas vraiment une surprise vu les accomplissements et le palmarès de Parker mais ça doit quand même être un sacré moment pour lui. Parti aux States à même pas 20 ans pour réaliser son rêve américain, TP a réussi son défi : il est devenu une légende de la balle orange et du basket international (on n’oublie pas les Bleus non plus hein) et va pouvoir rejoindre les grands noms de Spingfield d’ici quelques mois. Comme un symbole, son mentor Gregg Popovich l’accompagnera dans la cuvée 2023 et il y retrouvera également ses deux anciens complices de toujours, Tim Duncan et Manu Ginobili. La famille Spurs est bien représentée.

Rendez-vous donc le 12 août prochain pour une cérémonie sans doute riche en émotion et on a hâte d’avoir les discours de TP et de celui ou ceux qu’il aura choisi pour faire son introduction. On mise une bonne grosse pièce sur trois noms qu’on a mis quelques lignes plus haut.

L’occasion de rendre hommage une dernière fois à celui qui est aussi l’un des pionniers du basket européen, avec Pau Gasol et Dirk Nowitzki. Longtemps adversaires sur les parquets, les trois hommes pourront cette fois porter le même “maillot” : la célèbre veste orange de Springfield, celle des légendes de la NBA.